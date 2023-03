Inwit è uno dei titoli azionari che hanno dominato la settimana di contrattazioni conclusasi il 3 marzo. Quali sono state le motivazioni alla base dello strepitoso rialzo di Inwit, circa il 10%? Quali potrebbero essere gli obiettivi di prezzo nel lungo periodo?

In conti del 2022 hanno fatto da volano per la crescita dei prezzi

Il 2022 di Inwit si è chiuso in crescita. Tuttavia, ancora più interessante è il nuovo piano industriale con obiettivi molto ambiziosi.

La crescita registrata al 31 dicembre 2022 è stata dell’8,6% per i ricavi. L’utile, invece, è cresciuto del 53,3%. Per i prossimi quattro anni si stima che il fatturato crescerà nel 2023 a circa 853 milioni per salire a 1,2 miliardi nel 2026, con un’espansione del margine Ebitda al 92%. Inoltre, dal 2024 100 milioni in più di dividendi.

Intanto per il 2023, con riferimento all’esercizio 2022, verranno distribuiti dividendi di 0,3467 € per ciascuna azione che alle quotazioni attuali corrisponde a un rendimento del

Strepitoso rialzo di Inwit che potrebbe continuare la sua corsa al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 3 marzo in rialzo dell’8,17% rispetto alla seduta precedente a quota 11,26 €.

Delle prospettive di breve/medio termine di questo titolo azionario ci siamo già occupati in un altro articolo. Oggi ci concentreremo sullo scenario di lungo periodo.

Dopo che alla chiusura del mese di febbraio le quotazioni hanno avuto la meglio della resistenza in area 10,176 €, il mese di marzo sta continuando lungo la stessa strada. Diventa, quindi, molto probabile il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 12,214 €. Una chiusura mensile superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 14,25 €,

Un chiaro segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura mensile inferiore a 10,176 €.

