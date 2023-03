Le migliori azioni da inizio anno e quelle dell’ultimo anno chiudono pesantemente al ribasso: cosa fare ?

È probabile che nei momenti difficili dei mercati azionari gli investitori preferiscono vendere le azioni i guadagno per spostare i capitali su quelle che presentano forti potenzialità rialziste. Solo così si spiega come mai, in una seduta come quella del 25 marzo, le migliori azioni da inizio anno e quelle dell’ultimo anno abbiano chiuso in pesante ribasso. La domanda adesso è: dopo questo ribasso, titoli come D’Amico Int. Shipping e Iveco Group potrebbero essere una buona occasione di acquisto? Le migliori azioni da inizio anno e quelle dell’ultimo anno potrebbero ripetere il loro exploit che ha portato D’Amico Int. Shipping e Iveco Group a guadagnare il 340,73% nell’ultimo anno e il 54,03% da inizio anno, rispettivamente?

Occasione di acquisto in arrivo per il migliore titolo azionario dell’ultimo anno?

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 24 marzo a 0,4610 €, in ribasso del 5,63% rispetto alla seduta precedente.

Tra i titoli azionari con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro, queste azioni hanno avuto la migliore performance con un rialzo di oltre il 340%. Hanno, quindi, quadruplicato il loro valore. Una performance di tutto rispetto soprattutto se si pensa al contesto dei mercati azionari nell’ultimo anno.

Da metà marzo, però, in concomitanza con la pausa rialzista dei mercati azionari mondiali, le azioni D’Amico Int. Shipping hanno subito una battuta di arresto. Va notato, però, che, vista la notevolissima forza relativa rispetto al Ftse Mib, il titolo non ha subito grosse perdite.

La discesa di oltre il 5% di venerdì 24 marzo, quindi, non deve spaventare, almeno per il momento, ma potrebbe essere una buona occasione di acquisto. In particolare, un buon punto di ingresso potrebbe essere il supporto in area 0,4365 €.

Attenzione, però, una chiusura sotto questo livello potrebbe ulteriormente spingere al ribasso il titolo verso gli obiettivi indicati in figura.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Iveco Group

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 8,567 €, in ribasso del 5,01% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è laterale ribassista. Da circa un mese, infatti, le quotazioni si stanno muovendo al ribasso, ma senza troppa veemenza. Tuttavia, il ribasso di circa il 15% dai massimi di metà febbraio sta portando il titolo a contatto con l’importantissimo supporto in area 8,203 €. Cosa accadrà in prossimità di questo livello potrebbe condizionare l’andamento di breve di Iveco Group.

La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire un rimbalzo che si potrebbe trasformare in un’inversione rialzista nel caso di chiusure giornaliere superiori a 8,893 €.

In caso contrario la discesa potrebbe accelerare verso area 7,086 €.

