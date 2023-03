Le 2 migliori azioni da inizio anno tra le big del Ftse Mib stentano a uscire da una lunga fase laterale

STMicroelectronics e Leonardo sono le 2 migliori azioni da inizio anno tra le big del Ftse Mib. Alla chiusura del 24 marzo, infatti, avevano guadagnato il 37,6% e il 32,4%, rispettivamente. Il primo titolo ha sfruttato la forza del settore tecnologico che sta dominando sia in Europa che in Italia. Inoltre, l’indice tecnologico per eccellenza, il NASDAQ, da inizio anno è il migliore al Mondo. Il secondo titolo, invece, è volato sulle ali della corsa agli armamenti che è ripresa in tutti i Paesi senza distinzione di latitudine e di longitudine. Da qualche mese, però, entrambi i titoli sono bloccati in una fase di congestione. Andiamo a vedere quali sono i livelli che stanno contenendo le quotazioni delle due azioni.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Leonardo

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 24 marzo in ribasso del 3,48% rispetto alla seduta precedente a 10,67 €.

Premesso che la forza relativa del titolo rispetto al Ftse Mib rimane molto forte, per cui anche in caso di forti ribassi le quotazioni dovrebbero resistere meglio alla carica dei tori. Come si vede dal grafico è da inizio marzo che le azioni Leonardo si stanno muovendo all’interno del trading range individuato dai livelli 10,479 € e11,19 €.

A questo punto, quindi, solo la rottura in chiusura di giornata di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Da notare che al momento non ci sono situazioni di eccesso, ne’ di ipervenduto ne’ di ipercomprato.

Per STMicroelectronics continua la lunga fase: i livelli da monitorare

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 45,41 euro, in ribasso del 3,78% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo è stato il migliore del Ftse Mib. Tuttavia, come già mostrato in un precedente articolo, da febbraio si sta muovendo in uno strettissimo trading range la cui sola rottura potrebbe dare direzionalità alle quotazioni: 44,105 € – 47,025 €.

Il destino di una delle 2 migliori azioni da inizio anno tra le big del Ftse Mib, quindi, potrebbe dipendere da quale livello verrà rotto in chiusura di giornata.