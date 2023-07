Le Maldive in Sicilia: ecco dove comprare una villetta a partire da 54.000 euro vicino al mare blu turchese

Lunghe spiagge di sabbia finissima e il mare che si tinge di mille sfumature di blu. Sembra di essere alle Maldive ma siamo in Sicilia, nella punta più meridionale dell’isola, in provincia di Ragusa. È il luogo perfetto per comprare una casa sul mare e risolvere per sempre il problema delle vacanze, a due passi da spiagge meravigliose.

La Sicilia ha spiagge stupende, sempre diverse tra loro eppure di incomparabile bellezza. Nella punta più meridionale dell’isola, in quel lembo di terra che contiene i gioielli del Barocco siciliano, come Noto e Scicli, le spiagge sono meravigliose e il mare cristallino. Le Maldive in Sicilia: ecco dove sembra di essere.

A Santa Maria del Focallo le dune sabbiose si estendono per 8 km, lambite da un mare dalle sfumature meravigliose. Litorale dorato e mare chiaro anche a Marina di Modica e a Marina di Ragusa. Inclusa la piccola spiaggia di Punta Secca, diventata famosa perché ospita la casa del commissario Montalbano con la stupenda verandina sul mare.

I luoghi del commissario Montalbano

Chi, seguendo le vicende del commissario Montalbano, il personaggio uscito dalla penna di Camilleri, non ha sognato di vivere nei luoghi della fiction? Le immagini che bucano lo schermo e affascinano per la loro bellezza non deludono i visitatori. In questo angolo di Sicilia la realtà supera in bellezza la finzione.

Ragusa, Modica e Scicli sono città ricche di fascino con la bellezza morbida e opulenta delle forme barocche. La casa sul mare del commissario, in particolare, è una splendida dimora sulla spiaggia di Punta Secca, una frazione di Santa Croce Camerina. Con la famosa verandina sul mare, luogo di cene all’aperto e di momenti di riflessione. Un luogo perfetto per le vacanze.

Le Maldive in Sicilia: ecco dove

In questi luoghi bellissimi si può decidere di andare in vacanza, ma anche di comprare casa per tornarci ogni anno e magari affittarla negli altri periodi. Si tratta di zone con un alto potenziale turistico, mete ambite dei visitatori italiani e stranieri. Si potrebbe acquistare una villetta. Ce ne sono in vendita anche a prezzi contenuti, circondate dal verde di un giardino e a pochi passi da spiagge meravigliose.

Le offerte sono numerose. Ecco qualche esempio per capire come si muove il mercato immobiliare. Con 54.000 euro è possibile comprare una villetta di 90 mq a Kastalia, in località Punta Braccetto, nei pressi di Santa Croce Camerina. È una casa indipendente circondata da un giardino di 1.650 mq. All’esterno ha una veranda coperta di circa 30 mq e un ripostiglio. L’immobile è in vendita su *Immobiliare.it.

Nei pressi di Punta Secca

Sempre a Santa Croce Camerina, nei pressi di Punta Secca, è in vendita una villetta molto graziosa di 130 mq. L’immobile si sviluppa su un unico piano e dispone di tre camere da letto. All’esterno una veranda coperta di 25 mq permette di trascorrere piacevoli serate all’aperto.

Lo spazio esterno di pertinenza dell’immobile è di 7.000 mq. La casa dispone anche di un garage di 50 mq. È in vendita a 95.000 euro sul portale *Idealista.it.

(n.d.r. *gli annunci riportati sono tratti dai siti delle agenzie immobiliari citate. Si rimanda a questi per ulteriori specifiche e non si assume alcuna responsabilità in merito ai loro contenuti.)