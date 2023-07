Com’è la dieta del cantante? Ecco come si è preparato Blanco per l’inizio del suo tour negli stadi

Un grande cantante è paragonabile a un grande sportivo? Apparentemente no, ma se poi si ragiona bene, ecco che, seppure in ruoli totalmente diversi, hanno molti punti in comune. A partire dalla gestione della notorietà, fino ad arrivare alla preparazione della performance. Quando poi si ha la fortuna di cantare in stadi da oltre 50mila persone, ecco che il paragone si fa ancora più consono. Soprattutto nella preparazione dell’evento. Scopriamo quella alimentare di Blanco in vista dell’inizio del suo tour negli stadi.

Oggi, martedì 4 luglio, si accenderanno i riflettori dell’Olimpico di Roma su Blanco, il ventenne cantante italiano che, seppur giovanissimo, ha già accumulato titoli impressionanti. Il suo palmares, come si direbbe nel caso degli atleti, vanta una vittoria a Sanremo, nel 2022, 49 dischi di platino e 3 dischi d’oro. In pochissimo tempo è diventato uno dei cantanti più amati, soprattutto dai giovanissimi, che si rivedono nelle sue canzoni, in sottile equilibrio tra estasi e inquietudine, malinconia e allegria.

I grandi successi di Blanco

In tanti accorreranno questa sera allo stadio per vederlo al debutto in uno dei palchi più importanti d’Italia, secondo solo, forse, a quel San Siro in cui Blanco si esibirà il 20 luglio prossimo. Due banchi di prova importantissimi per la sua giovane carriera che potrebbero davvero lanciarlo nell’olimpo della musica italiana.

“Belladonna (adieu)”, il primo dei suoi successi, “Notti in bianco”, con cui inizia a farsi conoscere dal grande pubblico, “La canzone nostra”, che gli regala i primi dischi di platino. Un susseguirsi di hit, fino ad arrivare a “Brividi”, in coppia con Mahmood, con cui trionfa a Sanremo 2022. Anche se, forse, è “Mi fai impazzire”, il suo pezzo più conosciuto, in coppia con un altro cantante amato dai giovanissimi, Sfera Ebbasta.

Com’è la dieta del cantante? Questa è quella di Blanco

Il confronto con il pubblico nei concerti regala le più grandi emozioni che un cantante possa chiedere. Esibirsi davanti a decine di migliaia di persone dà parecchia adrenalina, ma comporta anche un notevole consumo di energie. Per questo, bisogna arrivare fisicamente preparati. Per farlo, molto spesso, i cantanti si rivolgono ai personal trainer, iniziando un regime alimentare severo. Potremmo paragonarli ai pugili, che si preparano a un incontro con mesi di anticipo, abbinando la parte atletica a quella alimentare.

Blanco si è affidato a un super esperto del settore che gli ha drasticamente cambiato il modo di nutrirsi, cosicché possa sostenere lo sforzo di un concerto a luglio, nel caldo torrido, per circa tre ore. Ha alternato fasi in cui si è alimentato principalmente con carboidrati e grassi insaturi a quelle in cui ha privilegiato vitamine e proteine. Pasta integrale, pane di segale, riso e quinoa in grandi quantità. Accoppiati con patate americane e cereali come il farro, l’avena e l’orzo. Dal punto di vista proteico, poi, legumi, uova e pesce sono stati abbinati a frutta secca e semi oleosi, con l’avocado come condimento. In più, la vitamina data dalla frutta e dalla verdura di stagione, da consumare cruda o al vapore.

Non tutti sanno che Blanco sarebbe allergico al lattosio, problema da cui deriverebbe il suo nome d’arte, di conseguenza latte e formaggi sarebbero banditi dalla sua dieta, così come gli alcolici. Ama la Coca Cola, ma è uno sfizio che si permette solo in determinati periodi. Ecco, dunque, com’è la dieta del cantante, il modo in cui Blanco si è preparato ai due eventi principali della sua estate, i concerti a Roma e Milano.