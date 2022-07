La fotografia è un’attività molto bella e alla portata di tutti. Ci si cimenta sia utilizzando lo smartphone e sia una fotocamera. Mentre il cellulare è un apparecchio multifunzione, la fotocamera ci permette solo di fotografare. La qualità però dovrebbe essere migliore.

Non è semplice scegliere una macchina fotografica, soprattutto se si è ai primi passi. Si rischia sempre di portare a casa il modello poco adatto alle proprie esigenze.

In effetti, quando si acquista una fotocamera, la prima domanda da porsi è a cosa servirà. Può darsi che serva a scattare foto solo occasionalmente. Qualcuno invece ha provato a scattare e gli è piaciuto particolarmente. Vuole così farne un hobby e hai bisogno di un apparecchio affidabile. Ci sono poi quelli che fotografano già da qualche tempo e cercano una fotocamera abbastanza evoluta. Chiarito questo dubbio si potrà scegliere tra le macchine fotografiche perfette per fare foto e vedere quali sono le migliori.

Macchina fotografica o smartphone?

Da quando è cominciata l’era digitale, le fotografie non si scattano più con la pellicola. Le nuove fotocamere sono dotate di un sensore elettronico fisso. A questo punto ci si potrebbe chiedere se convenga fotografare con lo smartphone o con la fotocamera.

Dipende da che tipo di fotografia si vuol fare. Un fotografo di matrimoni ha bisogno di un apparecchio in cui la qualità sia al top. In questo caso una macchina fotografica professionale è necessaria. Lo stesso vale per chi fa del reportage girando il Mondo.

Se invece facciamo fotografia solo occasionalmente e per prendere dei ricordi, i moderni smartphone sono attrezzati per questo.

Le macchine fotografiche perfette per fare foto e senza un fastidioso problema sull’immagine

La macchina fotografica è anche più adatta per fare delle fotografie artistiche. Foto che vengono manipolate e trasformate, grazie ai programmi specifici. Vi sono poi le foto “Fine art” in cui vi è bisogno di un grande valore qualitativo dell’immagine. Anche in questo caso la fotocamera sembra insostituibile.

Quando scegliamo una macchina fotografica, vi è un problema che potrebbe dar fastidio agli amatori come agli esperti. Il sensore che viene colpito dai raggi luminosi a volte si sporca. Si può trattare di polvere, oppure di piccoli peletti o di macchie. Queste tracce si trasmettono all’immagine, per cui alcuni punti risultano “macchiati”.

Si può smontare l’obiettivo e pulire il sensore. Questa operazione va fatta con accortezza, ma risolve il problema se si tratta di polvere o peletti. Sono piccoli oggetti che si possono rimuovere con del materiale specifico. Più difficile e da esperti è la rimozione di eventuali macchie. Fatto sta che è fastidioso scattare foto con macchie sul sensore.

Ci sono alcune macchine fotografiche che sono più protette da questo problema. Sono quelle che si chiamano “ad obiettivo fisso”. L’obiettivo forma un pezzo unico con il corpo della macchina. In questo caso è più difficile che la polvere entri all’interno dell’apparecchio. Più la fascia di prezzo sale e più questa protezione dovrebbe essere garantita. Inoltre le macchine fotografiche di questo tipo, sono anche ideali per chi inizia a fotografare. Una scelta da considerare.

