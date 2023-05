Ecco come non far attaccare il cibo alle pentole d’acciaio e renderla antiaderente, ma, se dovesse succedere fai così

Ecco come non far attaccare il cibo alle pentole d’acciaio-proiezionidiborsa.it

Che problema quando il cibo si attacca in fondo alle padelle. A partire da quelle d’acciaio che vorremmo sempre custodire con attenzione. Per fortuna, esiste un trucco banale per non fare attaccare il cibo durante la cottura. E, in ogni caso, ecco il rimedio per eliminare quello che si è attaccato, senza dover sudare per grattarlo via

Quello del cibo che si attacca nel fondo delle pentole, di acciaio e non solo, è uno dei grossi problemi che affrontiamo, quotidianamente, in cucina. Il risotto, ad esempio, è un incubo per tanti, perché anche se ci mettiamo il massimo dell’impegno a girarlo, finisce sempre per attaccarsi sul fondo. Che, al di là del riso sprecato, è anche una pesante seccatura perché poi non è così semplice toglierlo dalla pentola, magari senza rovinarla.

A volte, si ricorre alla paglietta abrasiva per pentole, ma si ha sempre paura di rovinare il fondo. Per fortuna, anche in questo caso esistono dei trucchi molto utili per cercare non solo di prevenire, ma anche per staccare velocemente il cibo attaccato. Ed ecco quali sono.

Si può ricorrere ad alcuni trucchi

Perché, magari, sappiamo perfettamente come far aprire cozze e vongole senza buttare via quelle chiuse. O conosciamo il segreto del colapasta per avere una pasta perfetta. Ma ci blocchiamo davanti a una pentola sporca. Allora, ecco come non far attaccare il cibo alle pentole d’acciaio. Soluzione che, tra l’altro, non richiede particolari sforzi o materiali. Così da renderla antiaderente e non aver problemi col mangiare che si attacca. In pratica, non dovremo far altro che far scaldare la padella a fuoco medio prima di aggiungere burro o olio.

Il calore, infatti, permetta alla padella di chiudere i pori. Così facendo, l’olio, non penetrando nei pori del metallo, impedirà al cibo di attaccarsi. Come capire se la padella è calda prima di aggiungere l’olio? Con le gocce d’acqua che, se la padella è pronta, si suddividono in gocce più piccole. Ricordiamoci di leggere sempre le avvertenze dei produttori prima di utilizzare qualsiasi rimedio.

Ecco come non far attaccare il cibo alle pentole d’acciaio e come pulire facilmente ogni tipo di pentola

Perfetto, una volta stabilito come non far attaccare il cibo alle nostre pentole, poniamo il caso di non averci pensato per tempo. Ovvero, che il cibo si sia attaccato, purtroppo, in fondo ad una qualsiasi pentola. Operazione non sempre facile quella di farlo ritornare pulito come in origine. Prima di disperare, sappiate che esistono, in cucina, dei rimedi efficaci per togliere quel bruciato sul fondo.

Ovvero, semplicemente, facendo bollire dell’acqua e sale. Oppure, facendo bollire acqua e aceto bianco. A questo punto, chiediamo aiuto anche al bicarbonato. Spegniamo il fuoco e lasciamo che faccia il tutto effetto per una quindicina di minuti. Con una spugnetta leviamo il cibo incrostato e attaccato. C’è anche chi lascia semplicemente l’aceto sul fondo di una pentola col fondo attaccato e, dopo 40 minuti, riesce a pulire il tutto.