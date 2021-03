La lasagna è un piatto della tradizione italiana che è possibile preparare in un sacco di modi. Molto spesso è presente un ingrediente che lega con tutti gli altri: la besciamella.

Buona sì, ma anche difficile da digerire e non adatta a tutte le occasioni.

Le lasagne bianche speck e zucchine cremose da preparare in soli venti minuti con un trucco segreto rappresentano un piatto gustoso, ma anche adatto ad ogni palato.

È possibile infatti rimanere soddisfatti da questa pietanza senza che ci sia bisogno di riposare in seguito per almeno un’ora.

Vediamo insieme come prepararlo.

Quali e quanti ingredienti acquistare per realizzare 4 porzioni di lasagne

12 lasagne;

6 zucchine;

100 grammi di speck;

250 g di robiola;

parmigiano q.b.;

1 bicchiere di latte;

mezza cipolla;

olio evo q.b.;

vino bianco q.b..

Per una preparazione delicata e croccante

Dopo aver lavato le zucchine, bisogna tagliarle a julienne e farle rosolare in una padella con l’aggiunta di mezza cipolla e di olio extravergine di oliva.

Successivamente dobbiamo aggiungere il quantitativo di speck necessario (sia a cubetti che a striscioline), sfumare con un po’ di vino bianco e salare.

È bene bilanciare con cura il sale: lo speck ha un gusto abbastanza forte e salato, cosa che si deve ricordare durante la cottura della pietanza.

Cuocere per una decina di minuti affinché le zucchine rimangano croccanti.

Svelato il segreto

Adesso è il momento della preparazione del trucco segreto: questa lasagna, infatti, non verrà preparata con la besciamella.

Come rendere gli ingredienti ben amalgamati tra loro e cremosi?

Con la realizzazione della crema ottenuta mescolando in una terrina la robiola, il latte e il parmigiano. Una volta composta la crema bisogna assemblare la lasagna. In una teglia riporre una lasagna, poi la crema alla robiola e il condimento di zucchine e speck. Ripetere la procedura sino ad esaurimento degli strati di lasagna.

Infine spolverarla parmigiano e riporla in forno preriscaldato per venti minuti a 200 gradi. Il risultato sarà splendido: non solo con la crema sostitutiva della besciamella si avrà un piatto più delicato; ma con questa semplice preparazione tutti potranno realizzare le lasagne bianche speck e zucchine cremose da preparare in soli venti minuti con un trucco segreto.