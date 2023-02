Le lampadine sono uno degli oggetti più sporchi della casa: ecco come pulirle senza sforzo e a costo

Ci sono alcuni oggetti della casa che non sappiamo mai come pulire nel modo giusto. In questo gruppo rientrano di certo le lampadine, oggetto che spesso abbandoniamo al suo destino. Per questo motivo oggi scopriremo come pulire le lampade in vetro e i LED senza sforzi e spendendo pochissimo.

Le pulizie di casa sono una delle operazioni più delicate in assoluto. Non soltanto perché sono spesso noiose o faticose. Molti di noi quando puliscono tendono a tralasciare alcune zone e alcuni oggetti difficili da raggiungere. Un esempio su tutti è quello del lavello, vero e proprio ricettacolo di sporcizia e umidità. E non è l’unico. Ad esempio le lampadine sono uno degli oggetti più sporchi della casa. Almeno fino a oggi perché stiamo per scoprire come pulirle senza fatica e senza spendere soldi inutilmente.

Per pulire le lampadine potrebbero bastare un panno e dell’alcool

Ci sono due ottimi motivi per pulire le lampadine di casa almeno una volta a settimana. Il primo è che su di esse si accumulano quantità indicibili di polvere. Il secondo è che molte lampade con il tempo tendono a opacizzarsi, con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda l’illuminazione delle stanze. Ma per fortuna con un po’ di attenzione e costanza potremmo risolvere facilmente il problema.

Per togliere la polvere sarà sufficiente un panno in microfibra. Evitiamo invece i tessuti spugnosi. Rischiano solo di graffiare la lampada. Se invece ci sono macchie ci serviranno due panni. Il primo lo bagneremo con un goccio di alcool per poi strofinare delicatamente. Il secondo lo useremo per asciugare la lampadina.

Prima di iniziare con la pulizia, però, dobbiamo seguire alcuni accorgimenti di sicurezza. Il primo è staccare la lampada per evitare guai con l’elettricità. Il secondo è quello di indossare sempre dei guanti di stoffa per non lasciare aloni. Il terzo è quello di non pulire mai la lampada se è ancora calda.

Come pulire le lampade a led

Molti di noi hanno deciso di abbandonare le vecchie lampadine in vetro e di sostituirle con i LED. I LED sono perfetti per arredare e illuminare le stanze in cui non arriva la corrente elettrica. Ma dobbiamo comunque pulirli. Un buon trucchetto per togliere la polvere è quello di usare una bomboletta spray ad aria compressa. Costa meno di 2 euro e ci permetterà di non rovinare la lampada scollegandola o staccandola.

Altrimenti possiamo utilizzare un panno leggermente imbevuto con del detersivo per piatti. A patto di far attenzione ad asciugare immediatamente dopo aver tolto lo sporco e di ricollegare i LED 30 minuti dopo la pulizia.

Le lampadine sono uno degli oggetti più sporchi della casa: attenzione al detergente per vetri

Molte consigliano di utilizzare del comune detergente per vetri per la pulizia di ogni tipo di lampada. In realtà è un consiglio da prendere con le pinze. In primis perché i prodotti per vetri sono molto acquosi. E come ben sappiamo acqua ed elettricità non vanno molto d’accordo. In secondo luogo perché i detergenti di questo tipo contengono spesso sostanze chimiche aggressive. Sostanze che potrebbero crearci problemi se entrano in contatto con la pelle e dimentichiamo di indossare i guanti.