3 consigli per organizzare e arredare una cantina interrata o senza finestra

La cantina è una di quelle parti della casa che si tende sempre a trascurare. Sarà perché la si considera alla stregua di un ripostiglio o di un deposito, fatto sta che sono davvero poche le cantine ordinate.

Pochissime persone pensano a quanto, in realtà, organizzare e tenere in ordine una cantina sia importante. E lo sarebbe anche per gli alimenti stessi che conserviamo al suo interno, come cibi o bevande.

Generalmente, infatti, la cantina è un luogo chiuso, senza luce o finestre e, tendenzialmente, un po’ umido. Per poter conservare al meglio i nostri beni, senza il rischio di rovinarli, dovremmo seguire i consigli che seguono.

Si tratta di semplici dritte organizzative, che ci aiuteranno a sistemare meglio le cose in cantina. In questo modo tutto sarà più ordinato e riusciremo a conservare molti più oggetti di quelli che avevamo prima.

3 consigli per organizzare e arredare una cantina piccola o antiquata

La temperatura presente nella nostra cantina è uno fattore importantissimo per la conservazione dei nostri cibi. Solitamente le cantine sono sotterranee e hanno un clima freddo, ma allo stesso tempo umido.

A questo bisogna sommare anche una realtà molto diffusa. Spesso, infatti, le cantine sono prive di finestre e illuminazione diretta.

Iniziamo, quindi, a risolvere il problema dell’umidità in 2 modi. Il primo sarà quello di aerare bene la stanza, tenendo la porta, per quanto possibile, aperta.

In secondo luogo, dovremo sfruttare un deumidificatore per rendere meno umido l’ambiente stesso.

Sistemare armadi e scaffali

Un altro modo per rendere la nostra cantina un luogo più ospitale è quello di sfruttare tutto lo spazio disponibile, anche in altezza. Per riuscirci, dovremo organizzare gli spazi con delle scaffalature, degli armadi o dei semplicissimi ripiani.

Visto che, solitamente, nelle cantine si conserva anche il vino, un’ottima idea potrebbe essere quella di acquistare anche un mobile portabottiglie. In questo modo potremo tenere in ordine tutte le nostre bottiglie e lo spazio sarà ben organizzato.

Inoltre, consigliamo anche di eliminare ragni e ragnatele con metodi davvero semplicissimi.

Illuminare una cantina senza corrente

I 3 consigli per organizzare e arredare una cantina comprendono anche una dritta sull’illuminazione di quest’ambiente.

Se la nostra cantina avrà la corrente, non ci sarà nessun problema di illuminazione. Altrimenti, in mancanza di un impianto elettrico, potremo sfruttare le lampadine a LED portatili, comodissime e belle anche esteticamente.

Queste lampadine, infatti, si appenderanno tramite un filo colorato e staranno bene ovunque vorremo. Saranno perfette, ad esempio, anche in giardino o sul balcone.

Con queste 3 semplicissime dritte renderemo subito la nostra cantina un ambiente più gradevole e ospitale.

Lettura consigliata

Per aiutarci a mantenere la nostra casa più calda senza pesare sulle bollette basta 1 solo prodotto apprezzatissimo da chi lo utilizza