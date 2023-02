A pensar male si fa peccato ma si indovina: occhio allo stratagemma romantico che svuota le tasche

Aumentano le truffe ai danni di persone in cerca di compagnia. I social aiutano a non vivere isolati ma nascondono trappole da decifrare. Le autorità ci mettono in allarme.

Si chiamano romance scam e dal 2021 sono in forte crescita, si tratta di truffe on line perfezionate sui social ai danni di persone in cerca di compagnia. La Polizia postale ha registrato l’incremento di casi per un giro di affari che supera i 4 milioni di euro. Maggiormente colpite le donne che subiscono i raggiri nella loro sfera più sensibile, quella dei sentimenti, nel momento in cui sono più deboli, cioè durante la ricerca della felicità.

I truffatori operano nei siti di incontri o sui social più famosi rubando identità e fingendosi chi non sono. Dopo aver instaurato un rapporto di amicizia, fatto di comprensione e complicità, potrebbero chiedere somme di denaro per combattere malattie, crisi familiari e viaggi per gli incontri. Spesso fingono di trovarsi fuori dal Paese e di occupare un ruolo importante in una società quotata. Oppure hanno lavori prestigiosi, sono medici o ingegneri. Si prendono cura dei genitori anziani o di un amico in difficoltà, arrivano a inviare regali per convincere i malcapitati che fanno sul serio e sono propensi a una relazione intima.

A pensar male si fa peccato ma si indovina se siamo single

In Italia il problema esiste, gli appuntamenti romantici potrebbero essere una truffa. Il profilo delle vittime può aiutare a capire se siamo noi l’oggetto dell’imbroglio. Le vittime hanno 50 anni, di diversa estrazione sociale, con alle spalle un matrimonio finito male e con figli grandi già autonomi. La solitudine, quindi, sarebbe l’elemento chiave per cui si finisce succubi di computer e smartphone alla ricerca di un’anima gemella che ci salvi.

Tutto parte dalla richiesta di amicizia da parte di un soggetto che ha un profilo credibile. Dietro si nasconde una straordinaria abilità nel conoscere la psicologia delle persone più vulnerabili e la capacità di attaccarle al momento propizio. La denuncia che avviene in seguito da parte della vittima arriva sempre in ritardo. È necessario superare il trauma e questo gioca a favore del truffatore. È necessario poi superare la vergogna di ammettere con estranei quanto successo.

Voglia di tenerezza

Come proteggersi da queste truffe on line? La regola base e che non bisognerebbe mai spedire soldi a estranei o a persone che non abbiamo incontrato. Lo stesso vale per i dati personali. A pensar male si fa peccato ma si indovina, quindi accertiamoci di sapere con certezza chi si trova dall’altra parte della tastiera. Il passaggio dai social o dal sito di incontri alla realtà è molto delicato. Soprattutto se le richieste di incontri reali avvengono dopo pochi contatti. Potrebbero essere mirati a ottenere qualcosa che non è l’affetto.

Su internet ci sono strumenti che permettono di verificare le immagini riguardanti il nostro contattoromantico, Google o TinEye ci aiutano in questo. Facciamo i dovuti accertamenti. In ogni caso, non condividiamo mai foto intime o dati sensibili utilizzando immagini e video compromettenti. E stiamo attenti ai messaggi che scriviamo che potrebbero comunque essere utilizzati contro di noi. In ambito romantico non è bello essere prudenti, è bello lasciarsi andare. Ma on line questo non sempre è possibile.