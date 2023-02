Trappola per ribassisti per il Bitcoin-proiezionidiborsa.it

Settimana scorsa si era chiusa con un segnale ribassista da brivido che avrebbe potuto portare anche a un vero e proprio sell off da panico. Dal punto di vista grafico si potevano aprire spazi per un ribasso anche del 40% in pochi mesi. Cosa è successo invece questa settimana? Il segnale è stato rimangiato con prezzi che si sono riportati sopra i 22.117. Trappola per ribassisti per il Bitcoin che stupisce con un forte rialzo: ora arriveranno esplosioni dei prezzi?

La criptovaluta da inizio anno ha segnato il minimo a 15.390,30 e il massimo a 23.660,60. Il segnale di forza di questa settimana sembra inquivocabile. Il segnale della scorsa settimana è “stato una specie di finta”, e quello invece degli ultimi giorni potrebbe essere la “vera direzione che vuole intraprendere la criptovaluta”.

In contesti similari molti strumenti finanziari hanno lasciato alle spalle bottom di lungo termine, e ad oggi dopo gli ultimi sviluppi non neghiamo che si inizi a valutare questa ipotesi. Potrebbe partire quindi un forte movimento direzionale rialzista.

Ora si è formato un pattern rialzista sulla criptovaluta?

Se la chiusura di seduta del 19 febbraio sarà superiore ai 21.818, in base a nostri calcoli statistici sulle serie storiche di tutti gli strumenti finanziari analizzati, ci sono probabilità superiori al 90% che il movimento rialzista possa continuare per molto tempo.

Questo signficherebbe che la proiezione ribassista annuale per il 2023 potrebbe essere sconfessata?

Le probabilità inizieranno ad essere elevate solo e soltanto solo se il mese di febbraio chiuderà sopra i 22.035.

Trappola per ribassisti per il Bitcoin che stupisce con un forte rialzo

Questo a cosa potrebbe portare? Al momento i prezzi che segnano 23.159 stanno rompendo al rialzo la media mobile a 200 settimane. La velocità della stessa è in aumento, e questo sembra essere un ulteriore segnale rialzista. Se a fine febbraio il segnale verrà confermato, si aprirebbero spazi per forti rialzi nei prossimi mesi. Il primo obiettivo da raggiungere entro 12 mesi potrebbe essere quello di 43.900 segnato nel marzo del 2022.

Chi vincerà questa battaglia? I rialzisti o i ribassisti? Nuovi ribassi solo sotto 19.946. Al momento a questa ipotesi viene data solo il 25% di probabilità.

