Ecco la definitiva lista completa dei Bonus famiglia con requisiti e importo

Quali sono i Bonus per famiglie 2022? Si possono ancora richiedere? Come fare la domanda online sul sito INPS? Sono queste le domande che si stanno facendo moltissime persone: oggi vedremo la risposta tramite una lista di Bonus famiglia.

Con l’inflazione e la crisi del momento, i prezzi sempre più alle stelle, le famiglie hanno bisogno di un aiuto. Oltre ai vari altri Bonus a disposizione, ricapitoliamo le agevolazioni per le famiglie che permettono di beneficiare di un incentivo per vivere. Soprattutto per chi ha i figli piccoli oppure che vanno all’università, non è proprio un periodo facile.

Per risparmiare, c’è chi ha comprato nuovi strumenti per riscaldarsi, come le attuali caldaie a condensazione, rispetto, per esempio, a tutte quelle famiglie che usufruiscono dei Bonus bollette. Chi da una parte e chi dall’altra hanno tutti un solo un obiettivo: il risparmio.

Ecco la definitiva lista completa dei Bonus famiglia

Il primo Bonus famiglia più conosciuto è l’assegno unico universale per figli a carico.

Invece, l’assegno familiare ai nuclei familiari con figli e orfani è il secondo incentivo per famiglie.

Mentre, il Bonus nido è la terza agevolazione per famiglie confermato anche nel 2022.

Seguono la carta acquisti e le detrazioni fiscali. Per finire con l’assegno di maternità fornito dai comuni italiani.

Dunque, ecco la definitiva lista completa dei Bonus famiglia, passiamo ad altri aspetti importanti: l’importo e i requisiti di tale aiuti.

Requisiti e importi

Per quanto concerne l’assegno unico universale per figli a carico, i requisiti sono tutte le famiglie ad di là della loro situazione economica. Quindi, si può fare domanda senza ISEE. L’importo massimo è 175 euro per minorenni e 85 per i maggiorenni. Diversamente, l’importo minimo è di 50 per i minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni.

Le famiglie con all’interno uno dei componenti (mamma o papà) lavoratori dipendenti, possono beneficiare del Bonus assegno familiare ai nuclei familiari con figli e orfani. Tali famiglie possono richiedere gli assegni familiari arretrati non ricevuti negli ultimi cinque anni.

Per quanto riguarda il Bonus nido, si tratta di un rimborso spese che varia a seconda del costo di iscrizione all’asilo nido, pubblico o privato e in base all’ISEE.

Quando parliamo di carta acquisti intendiamo una card dal valore di 40 euro al mese e dal totale di 80, che viene ricaricata per due mesi. I titolari hanno diritto ad un ulteriore sconto del 5% usando la carta acquisti, sui prodotti acquistati nei negozi che ne aderiscono.

Le attuali detrazioni fiscali per famiglie spettano ai figli maggiorenni che producono un reddito. In particolare, per i figli che hanno un reddito pari a 4.000 euro e hanno 21 anni, possono usufruire del Bonus. I ventiquattrenni possono averlo a patto che producano un reddito pari a 2.800 euro circa.

Infine, per l’assegno di maternità dei comuni ha valore l’ISEE. Quest’ultimo deve superare i 17.747,58 euro. In questo caso si ha diritto ad un importo di 1.773 euro per cinque mesi. Quindi, presentando la domanda per questo Bonus famiglia si può beneficiare di 350 euro mensili.