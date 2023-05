Ecco quanti soldi dovrebbe lasciare sul conto in banca una famiglia con questo calcolo salva risparmi

Ecco delle soluzioni per proteggersi dagli imprevisti che spesso mettono a repentaglio la serenità dell’intero nucleo familiare.

La crisi epidemiologica e la conseguente crisi economica hanno determinato molti cambiamenti nella vita delle persone. In particolare il Covid ha comportato modifiche radicali nella vita delle persone e non pochi sconvolgimenti. Inoltre l’attuale aumento dei prezzi ha contribuito a mettere in difficoltà ancor di più le famiglie, nonostante gli aiuti economici messi in campo dal Governo. Tutto ciò ha indotto moltissime persone ad apprezzare le piccole cose e a premunirsi in caso di emergenze.

Chi è stato lungimirante e con un bel gruzzoletto da parte magari è riuscito a concludere qualche affare immobiliare e a raddoppiare il suo capitale. Ad esempio, acquistando case all’asta a buon prezzo e rivendendole a prezzi di mercato. Tanti altri invece hanno capito l’importanza di tenere da parte un po’ di soldi per fronteggiare situazioni d’emergenza, come la perdita improvvisa del lavoro. Ma quanti soldi dovrebbe avere da parte una famiglia per far fronte ad una crisi economica o alle spese necessarie ed urgenti? La risposta non è scontata e molto dipende dal bilancio familiare.

Ecco quanti soldi dovrebbe lasciare una famiglia sul conto in banca o alla posta per dormire sonni tranquilli

Le situazioni d’emergenza possono essere tante, come un guasto dell’auto, la perdita del lavoro, una cartella esattoriale, una visita medica urgente. Gli imprevisti insomma sono davvero dietro l’angolo e se non sappiamo dove attingere, si rischia di mettere davvero a rischio il bilancio familiare. Tuttavia non sempre è semplice risparmiare quando i soldi a disposizione sono pochi. Ma quanto si dovrebbe effettivamente avere da parte per stare tranquilli innanzi alle emergenze?

Un consiglio utile potrebbe essere quello di considerare tutte le spese fisse e ordinarie che si sostengono durante l’anno. Queste dipendono innanzitutto dal numero dei componenti della famiglia, dalla loro età e dalle uscite fisse annuali. Queste ultime sono fondamentali e sono quelle che devono necessariamente coprirsi sempre, come la rata del mutuo, le bollette, assicurazione auto, ecc. Per fare bene i conti, basterà guardare gli estratti conto. A questo punto dovremo fare una media delle spese fisse fatte nell’anno.

Ovvero prendiamo il totale delle spese e le dividiamo per 12. La somma totale dovrà moltiplicarsi per 3 o per 6, ovvero per i mesi che si intendono tenere coperti. A quest’importo poi aggiungiamo un 10/20% per coprire le spese straordinarie. Ecco quanti soldi dovrebbe lasciare pertanto sul conto una famiglia per fronteggiare gli eventi negativi.

Se il fondo non basta?

Riuscire pertanto a tenere un bel gruzzoletto sul conto può aiutarci a stare tranquilli in caso di imprevisti. Tuttavia, la vita talvolta può metterci di fronte a situazioni più grandi di noi, come a problemi di salute che richiedono visite specialistiche non coperte dal SSN. In questi casi il fondo per le emergenze potrebbe non bastare. Avere anche una polizza sulla salute in queste situazioni potrebbe essere davvero un’ottima soluzione per coprire tutte le spese necessarie. In questo modo proteggeremo noi, la nostra famiglia e i risparmi messi da parte.