In un nostro precedente articolo abbiamo discusso su quali possono essere alcune delle ricette fatte con lo zenzero. Adesso, invece, affrontiamo il tema di quali sono le grandi proprietà benefiche e curative dello zenzero che forse molti non conoscono.

Infatti, proprio grazie alle sue capacità disinfiammanti, il consumo di zenzero può essere usato per prevenire l’ulcera gastrica. Inoltre, è possibile usare tale alimento contro la nausea, il mal d’auto e persino per combattere l’eccesso di muco nelle vie respiratorie e nell’intestino.

Ma entrando nel dettaglio, quali sono le grandi proprietà benefiche e curative dello zenzero che forse molti non conoscono?

Utile per problemi digestivi e la nausea

Iniziamo proprio dall’uso dello zenzero per ridurre le difficoltà nella digestione e i bruciori di stomaco. Basta 1 tazza d’infuso con lo zenzero appena un quarto d’ora dopo i pasti.

L’infuso deve essere preparato facendo bollire 120 ml d’acqua e aggiungere 3 o 4 fettine non troppo spesse di zenzero.

Dopo averlo fatto riposare per circa 7 minuti, si potrà sorseggiare e gustare mangiando anche le fettine di zenzero. Come appena detto, lo zenzero può essere utilissimo per calmare la nausea e il vomito anche in gravidanza.

In questo caso è consigliato masticare un pezzo di zenzero naturale disidratato. L’infuso potrebbe, infatti, far aumentare la nausea. Se si hanno difese deboli, bastano 20 grammi di zenzero fresco ogni giorno lontani dai pasti insieme a qualche pezzetto di scorza di limone.

Può essere usato anche contro mal di gola, dolori muscolari e mestruali

Lo zenzero può anche essere utilissimo per combattere la tosse, la bronchite e il mal di gola ma attraverso l’infuso. Basteranno almeno 3 tazze ogni giorno da integrare con un cucchiaino di miele di timo e un po’ di curcuma in polvere.

Infine, se ci sono problemi legati a dolori articolari, muscolari, mal di testa o problemi mestruali, con 2 o 3 gocce di olio essenziale di zenzero si possono alleviare questi dolori. Basta diluire le gocce in un cucchiaio di olio di mandorle dolci e massaggiare le zone interessate. Sia le gocce che l’olio di mandorla possono essere acquistabili in farmacia o in erboristeria.