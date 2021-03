Lo zenzero è conosciuto come la radice di origine orientale il cui sapore è fresco da un lato e leggermente piccante dall’altro. Per questo motivo può essere usato per diverse pietanze sia che sia fresco sia che sia essiccato.

Si possono sperimentare sia cibi salati che cibi freschi ed ecco alcune delle migliori ricette da fare con lo zenzero. Possiamo ritrovare tra queste, il pollo allo zenzero per una cena tra amici, la minestra zucca e zenzero ed infine la pasta rucola salmone e zenzero.

Partendo da quest’ultima è un primo piatto molto semplice e di gran gusto, ottimo per tutte le stagioni. Per preparare questo piatto non occorrono troppi passaggi. Innanzitutto per ottenere il sughetto bisogna tritare in modo fine 80 gr circa di rucola mettendola da parte.

Poi, una volta preparata la rucola, bisogna tagliare 150 gr di salmone affumicato a pezzetti e rosolarlo in padella con aglio e olio d’oliva.

La minestra di zucchero e il pollo allo zenzero

Relativamente alla minestra di zucchero e zenzero è un piatto autunnale, una pietanza cremosa aromatica e piccante. È una vellutata light e poco calorica, visto che è realizzata senza patate. Sarà sufficiente soffriggere lo scalogno con l’olio aggiungendo poi la zucca a cubetti.

Bisognerà rosolarla e poi aggiungere i ceci cotti insieme allo zenzero grattugiato frullando il tutto. Infine, tra alcune delle migliori ricette da sperimentare con lo zenzero, ritroviamo il pollo allo zenzero. La sua ricetta, di origine asiatica, consiste nell’usare la radice di zenzero fresco.

Piatto semplice e veloce da preparare, sono richiesti un petto di pollo tagliato a straccetti o a bocconcini ma si può scegliere di utilizzare anche solo le cosce di pollo.

Fatto ciò si può preparare una salsina agrodolce, tipicamente orientale usando la salsa di soia, l’aceto di mele, ed un cucchiaio di amido di mais. Questo renderà il pollo morbido, succoso e gustosissimo.