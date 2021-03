Le tazze sono il simbolo della colazione. Rimandano ad un’idea di familiarità, tranquillità. Sono un oggetto molto personale, tutti ne possiedono una a casa. A volte, quando ci si trova in viaggio, se ne può sentire la mancanza. Si è abituati alla loro presenza, alla loro forma, al colore.

Si possono utilizzare non solo per il latte al mattino. Ma anche per un tè pomeridiano. Una tisana calda con dei biscotti. La sera possono rappresentare il termine di una giornata faticosa con una camomilla rilassante.

Esistono tantissimi tipi di tazze, da quelle classiche ad altre più arzigogolate. I costi sono vari e assolutamente non eccessivi.

C’è un ampio margine di personalizzazione. Dato che si tratta di un oggetto a cui si è affezionati, è importante che esso abbia delle caratteristiche ben precise.

Ecco delle idee per decorare e personalizzare le tazze di casa.

Perché personalizzare una tazza?

Oltre ad avere una tazza in sé e per sé, anche il lavoro che c’è dietro è importante. Su questi utensili si può dare libero sfogo alla propria creatività. Sono una sorta di tela su cui dipingere il proprio stato d’animo.

Questa attività può incanalare gli stati d’animo e diventare un vero e proprio hobby. Può aiutare a descrivere le emozioni ed avere una vita più serena.

Anche i bambini possono essere i protagonisti delle decorazioni. Li si può coinvolgere chiedendogli di esprimere idee e suggerimenti. Sporcarsi le mani e interagire con una varietà di colori è essenziale per incanalare la loro energia.

Ma come si può ottenere un buon risultato?

Smalti colorati, strass e decorazioni di ogni sorta

Il primo passo è procurarsi una tazza anonima di colore bianco. Si può trovare sia su Internet, sia al supermercato sotto casa. In questo modo è più semplice dipingerci sopra.

Si possono scegliere degli smalti colorati di quelli che si trovano in cartoleria. Un’idea è scrivere il proprio nome a caratteri cubitali. Si suggerisce di utilizzare dei cartoncini ritagliati a forma di lettere.

Si può anche fare un disegno su un cartoncino rigido e poi copiarlo sulla tazza stessa. Ci si può aiutare con dei pennelli o con la gomma di una matita. Si può intingere quest’ultima nella pittura e creare un effetto bocciardatura intorno al disegno stesso.

Un’altra idea è di abbellire il tutto con strass, fiocchi o bottoni che non si utilizzano più. Bisogna fare attenzione a utilizzare materiali che non si rovinano con l’acqua. C’è da ricordare che la tazza andrà lavata dopo l’utilizzo.

Il consiglio fondamentale, tuttavia, è di essere creativi, propositivi e pazienti. Decorare le tazze può essere un magnifico passatempo.