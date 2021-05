Apple ha aggiornato recentemente i suoi dispositivi all’ultima versione di iOS, la 14.5.1, che contiene importantissimi novità. Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno già ampiamente sviscerato tutte quelle più note come lo sblocco tramite FaceID e Apple Watch indossando la mascherina, ma ce ne sono anche tante altre più nascoste di cui pochissimi hanno parlato.

Ecco dunque le funzioni segrete che Apple ha introdotto sugli iPhone con l’ultimo grande aggiornamento di sistema. I lettori più curiosi potranno scoprirle tutte semplicemente continuando a leggere questo articolo, nel quale si svelano una ad una.

Rinnovato graficamente

Una chicca per cominciare: con il rilascio del nuovo modello di melafonino viola, si è inserito nella raccolta di sfondi anche uno a tema. Basta andare in “Impostazioni > Sfondo > Scegli nuovo sfondo > Live” e si troverà lo splendido nuovo wallpaper animato viola.

L’app Mappe si è decisamente potenziata con nuove funzionalità simili alla nota app di navigazione Waze. In particolare, ora integra le notifiche di incidenti e problemi al traffico. Nell’applicazione, basta andare in “Impostazioni Mappe” e poi in “Segnala un problema”. Qui è possibile inserire e visualizzare non solo i sinistri lungo la strada, ma anche autovelox e altre cose. Si può anche segnalare un incidente direttamente tramite Siri. Al momento la novità è attiva negli Stati Uniti. Ed è in arrivo anche in Europa.

Supporti più estesi

A proposito di Siri, ora l’assistente vocale di Apple può lanciare delle chiamate di gruppo tramite FaceTime ma, ancor più interessante, può chiamare in un colpo solo i propri contatti d’emergenza. L’utente dovrà solo richiamare Siri e chiedere “Chiama contatti d’emergenza”. Partirà un breve conto alla rovescia. E poi si avvierà la chiamata.

Apple ha anche introdotto una feature molto richiesta, cioè il supporto nativo ai controller di Playstation 5 e Xbox serie S e X. Sono ottimi joystick, con una compatibilità enorme nei tanti titoli di Apple Arcade, che promettono di vivere un’esperienza di gioco molto più completa.

Queste sono principalmente le funzioni segrete che Apple ha introdotto sugli iPhone con l’ultimo grande aggiornamento di sistema.