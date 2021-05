Le tazze di ceramica sono un oggetto di uso quotidiano, ma che spesso diventano anche un elemento affettivo. Quanti di noi hanno una tazza preferita, utilizzata ogni giorno per anni a ogni colazione e pausa pomeridiana? Le tazze più amate vanno però spesso incontro a un inconveniente: rischiano di macchiarsi di tè o di caffè. Questo può avvenire soprattutto se non le laviamo subito dopo averle utilizzate, e ce le dimentichiamo in giro per la casa per qualche ora.

Ma niente paura, anche le tazze più vecchie e più ingiallite possono tornare bianche e splendenti come una volta con un prodotto che abbiamo sicuramente tutti in casa.

Se le tazze hanno macchie di tè e caffè basta questo prodotto insospettabile per farle tornare più bianche di prima.

Il dentifricio è miracoloso

Probabilmente le avremo provate tutte per far tornare bianca la nostra tazza preferita. Dai detersivi più aggressivi, al bicarbonato, all’aceto, ma senza riuscire a liberarci delle tanto detestate macchie. La soluzione in realtà si nasconde non in cucina ma nel bagno, in un prodotto che tutti abbiamo in casa. Se le tazze hanno macchie di tè e caffè basta questo prodotto insospettabile per farle tornare più bianche di prima. Di che prodotto stiamo parlando? Del dentifricio. Proprio così: il dentifricio può sbiancare le tazze. Ecco come.

Come usare il dentifricio per pulire le tazze

Il dentifricio è perfetto per smacchiare le tazze, perché è stato creato apposta per rimuovere le sostanze macchianti e far tornare i denti più bianchi. Se abbiamo in casa un dentifricio sbiancante sarà ancora più efficace. Ma come utilizzare il dentifricio per smacchiare le tazze? Semplicissimo, basta una piccola quantità di dentifricio, la stessa che useremmo per lavarci i denti, messa su una spugna leggermente abrasiva. Poi non resta che utilizzare l’olio di gomito. Strofinando un po’ la nostra tazza tornerà più bianca di prima.

E una volta usati, non buttiamo i vecchi tubetti di dentifricio, possono essere riutilizzati in questi modi geniali.