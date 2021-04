iOS 14.5 è l’ultimo major release per iPhone, pieno di utili e importantissime novità per migliorare l’esperienza utente, la privacy, la trasparenza dei dati e tante altre piccole cose. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha riassunto in questo articolo tutte le principali nuove funzioni.

La novità forse più attesa riguarda la possibilità di sbloccare il proprio melafonino attraverso l’Apple Watch quando si indossa una mascherina. Per poter effettuare lo sblocco, è necessario che anche l’orologio sia aggiornato alla watchOS 7.4 e abilitare la funzione da “Impostazioni > Face ID e codice”, e infine attivare “Sblocca con Apple Watch”.

Sicurezza migliorata

Con questo sistema, l’iPhone sarà in grado di sbloccarsi automaticamente indossando l’Apple Watch e la mascherina. L’utente riceverà un feedback aptico sull’orologio. C’è anche modo di bloccare rapidamente l’iPhone dal Watch, proprio come avviene per gli iMac.

Tra tutte le novità di iOS con l’ultimo aggiornamento che permette di sbloccare il telefono indossando la mascherina, iOS 14.5 include la nuova funzione di trasparenza per le app. Ciò vuol dire che ogni applicazione dovrà richiedere il permesso prima di tracciare i dati dell’utente tra app e siti web. Facebook, ad esempio, come anche le altre app, dovrà essere autorizzata al tracciamento dei dati tramite un apposito pop-up.

Apple News, Musica, Podcast e le Classifiche e altre applicazioni sono state ridisegnate e migliorate. Così come sono state aggiunte oltre 200 nuove emoji.

Un altro aggiornamento importante riguarda Siri. Come prima cosa, l’assistente vocale della casa di Cupertino ha ricevuto un potenziamento dell’intelligenza artificiale. Soprattutto per la gestione della musica che diventa più precisa e si adatta al player preferito dell’utente.

Novità per Siri

In più, su iOS 14.5 si può cambiare la voce di Siri, che ora sfrutta voci reali rielaborate dal Neural Engine di Apple – anche in italiano – per creare risposte e vocalità che siano più organiche e naturali. Le nuove voci possono essere attivate da “Impostazioni > Siri e ricerca”, e qui selezionare quella di propria preferenza.

Tra tutte le novità di iOS con l’ultimo aggiornamento che permette di sbloccare il telefono indossando la mascherina c’è l’arrivo del supporto per AirTag, Airplay 2, uno strumento di ricalibrazione della batteria per gli iPhone e una serie di bug fixes molto attesi.