Sempre sulla cresta dell’onda green che sta travolgendo il mondo, moltissime aziende si stanno convertendo a questa filosofia.

Alcune, però, lo fanno in maniera più originale e rappresentano degli ottimi esempi da seguire. Infatti, non solo ridurre il proprio impatto ambientale è la scelta più eticamente giusta per le aziende. A loro conviene anche perché negli ultimi anni i consumatori stanno richiedendo maggior rispetto per l’ambiente, e di assumersi la responsabilità dell’inquinamento che generano.

Sembra incredibile ma ecco come le nostre aziende preferite stanno dando una mano al pianeta. E In questo articolo scopriremo quali sono.

Carte d’Or

I gelati sono ora venduti in vaschette compostabili realizzate in bioplastica, così da evitare l’accumulo di immondizia.

Starbucks

Questa grande catena di caffè in tutto il mondo si prefigge di aprire 10.000 negozi green entro il 2025. Inoltre, usando materiali ecologici e incentivando la raccolta differenziata, sensibilizza ogni giorno la clientela sulla questione dell’ambiente.

Ikea

L’azienda si produce energia da fonti rinnovabili. Infatti, quasi tutti i suoi edifici sono dotati di pannelli solari e possiede parchi eolici per la produzione di energia. Poi, introducendo la filosofia del People & Planet Positive, incoraggia i consumatori ad essere più green.

Corona

Da 4 anni l’azienda produttrice di birra collabora con l’associazione Parley for the Oceans e produce anelli portalattine biodegradabili per proteggere gli abitanti del mare.

Lavazza

Siccome le cialde sono uno degli scarti alimentari che più inquinano, l’azienda ha realizzato nuove capsule compostabili al 100%.

NaturaSì

Nel 2019, NaturaSì ha avviato l’iniziativa Plastic Free, con lo scopo di ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Per questo, non vende più acqua in bottiglie di plastica, ma è fornita di erogatori d’acqua per riempire le proprie bottiglie di vetro o borracce. Inoltre, a Genova è stato realizzato un negozio Natura Sì sostenibile al 100%. Infatti, possiede un impianto fotovoltaico per ottenere l’energia necessaria ed è in grado di recuperare il calore emesso dagli impianti per ridurre le emissioni.

Quindi è vero sembra incredibile ma ecco come le nostre aziende preferite stanno dando una mano al pianeta. E se ci riuscissero loro, dovremmo tutti provare a fare scelte più ecosostenibili.