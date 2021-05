C’è una soluzione a cui non avevamo mai pensato e che in molti stanno utilizzando per togliere i fastidiosissimi aloni dalle superfici in vetro o acciaio.

Quante volte i nostri bambini hanno lasciato le ditate sul vetro magari solo per affacciarsi alla finestra? Quanta volte, mentre stiamo cucinando, ci mancava qualche ingrediente e con le mani infarinate abbiamo lasciato le nostre impronte digitali sul frigorifero in acciaio?

Inoltre quando abbiamo la cappa della cucina in acciaio, basta un po’ di vapore e anche se pulita pochi minuti prima diventa di nuovo poco lucida e piena di aloni!

Ecco un rimedio facile e furbo per togliere aloni e ditate dalle superfici in acciaio o dai vetri

Basta una fetta di pan bauletto o pan cassetta e il gioco è fatto! Naturalmente non distoglieremo una fetta di pane dalla sua preziosa funzione solo per eliminare gli aloni ma ne utilizzeremo una caduta a terra o dei ritagli di tramezzini.

Il pan bauletto ha la caratteristica di essere molto flessibile come una spugnetta. E allo stesso tempo ha la caratteristica di assorbire l’umidità.

Passare la fette di pane direttamente sull’alone, riuscirà a levarlo in men che non si dica. Meglio di un panno in microfibra.

Questo rimedio funziona benissimo anche per il piano cottura in acciaio. Se abbiamo pulito i fornelli (come la Redazione di Proiezioni di borsa ha spiegato qui), ma è rimasto qualche alone, allora possiamo passare la fetta di pane. E in men che non si dica inizierà a splendere.

Non è finita qui. Perché se non abbiamo a portata di mano un’aspirapolvere, una fetta di pan bauletto può esserci d’aiuto nel raccogliere pericolosissime microschegge.

Quando rompiamo un bicchiere, possiamo raccogliere rapidamente con scopa e paletta i cocci più grandi e con una fetta di pane tamponare l’area. In questo modo le schegge più fini si conficcheranno nella fetta di pane. Evitando un pericolo per bambini ed animali.

Ricordiamoci di buttare subito la fetta di pane e di non appoggiarla perché potrebbe esser scambiata per una fetta da mangiare.

Un rimedio semplice e veloce, dunque, in attesa di passare l’aspirapolvere. La fetta di pan bauletto funziona molto bene anche per togliere gli aloni dai finestrini dell’auto.

Ecco svelato, dunque, un rimedio facile e furbo per togliere aloni e ditate dalle superfici in acciaio o dai vetri.