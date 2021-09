Settembre, per molte persone, significa rientro al lavoro. Finiti i bagni al mare e le camminate in montagna, si torna alla vita di tutti i giorni. Sono pochi i fortunati che si stanno ancora rilassando, lontani dallo stress quotidiano.

Non bisogna, però, sottovalutare le opportunità di settembre per quanto riguarda il turismo. Infatti, se c’è meno gente in giro, significa che si può godere meglio di tanti luoghi solitamente pieni zeppi di turisti. Consigliamo, quindi, di riservarsi almeno un weekend per farsi un piccolo viaggio. E se poi abbiamo più tempo, possiamo scegliere una meta più complicata da raggiungere, come la Normandia.

In questo articolo ci vogliamo soffermare su due località estremamente popolari e che probabilmente danno il meglio di loro proprio quando la marea di turisti inizia a diminuire. Infatti, vediamo le due mete ideali per un weekend a settembre a cui pochissimi pensano.

I due splendidi luoghi

Partiamo da un grande classico del turismo, ovvero la città di Barcellona. Si tratta di una di quelle località che tutti dovrebbero vedere una volta nella vita, perché è un posto bellissimo e anche facilmente raggiungibile dall’Italia.

Barcellona, però, ha due lati negativi molto grossi. Innanzitutto, le code chilometriche per visitare qualunque punto di interesse. Andare a vedere la Sagrada Familia è davvero un’impresa nei mesi dell’alta stagione turistica. A settembre, invece, la situazione è molto più sostenibile.

Il secondo aspetto negativo della città spagnola è che d’estate fa davvero troppo caldo. Si superano facilmente i trenta gradi, rendendo davvero difficile girare per le sue strade. In questo mese, invece, le temperature si fanno più clementi e visitare La Rambla ed il Barrio Gotico diventa molto piacevole.

La seconda meta che consigliamo è a due passi dall’Italia: stiamo parlando della Croazia. Come Barcellona, anche la Croazia sperimenta un forte calo di turisti nel mese di settembre ed è quindi una meta molto indicata in questo periodo. Un discorso simile si applica al clima: anche qui sarà molto più clemente.

La bellezza degli scorci croati, però, rimane immutata, anzi, con meno turisti forse migliora persino. Ci sono tanti modi per raggiungere questo Paese, dai voli low cost ai traghetti. Se abbiamo tempo per un weekend lungo, possiamo visitarla anche in macchina. Consigliamo di andare a vedere soprattutto la bellissima Ragusa (in croato Dubrovnik) oppure la capitale Zagabria. Qui troveremo un sacco di attrazioni, come la cattedrale oppure il suo museo di storia naturale.