Non esiste piatto più sfizioso, leggero e ricco di sapori delle zucchine ripiene di patate. Una ricetta ideale per mangiare in modo salutare ma senza rinunciare al gusto. Sarà allora questo il secondo perfetto per una cena speciale o un pranzo importante in famiglia. Un mix vincente tra ricco e sfizioso che saprà accontentare sia i grandi che i più piccini. Vediamo allora insieme la fantastica ricetta per dei buonissimi tortini di zucchine ripieni di patate e formaggio.

Tutto quello che ci servirà

L’occorrente per 4 porzioni:

4 zucchine grandi tonde;

400 gr di patate;

100 gr di prosciutto cotto;

100 gr di provola;

40 gr di olive nere;

2 uova;

0.6 dl di latte;

timo;

olio extra vergine d’oliva;

sale e pepe.

La fantastica ricetta per dei buonissimi tortini di zucchine ripieni di patate e formaggio

Il primo passo sarà quello di pelare le patate, tagliarle a cubetti e metterle a bollire in acqua salata. Per sapere quando la cottura sarà terminata basterà infilzarle con i rebbi di una forchetta, se incontreremo resistenza bisognerà aspettare ancora un po’.

Nel frattempo, laviamo anche le zucchine, tagliamo la parte superiore con il picciolo e svuotiamole dall’interno aiutandoci con un coltellino o un cucchiaio. Arrivati a questo punto, cuociamole a vapore per circa un quarto d’ora.

Nel frattempo, mescoliamo in una ciotola l’interno delle zucchine assieme alle patate, precedentemente schiacciate con una forchetta. Uniamo l’uovo, il latte, le olive tagliate e la provola sminuzzata e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. A piacere, sarà possibile aggiungere un po’ di pangrattato e anche insaporire con qualche fogliolina di timo.

Mescoliamo il tutto con forza e, subito dopo, aggiungiamo anche il prosciutto cotto tagliato a listarelle e un pizzico di sale e pepe a piacimento.

Per finire dovremo farcire le zucchine con il composto precedentemente preparato, chiuderle con la calottina e disporle su una teglia. Irroriamo il tutto con un filo d’olio e ricopriamole una per una con un foglio di alluminio prima di infornarle a 180 °C per 25 minuti.

Una volta che saranno cotte lasciamole riposare qualche minuto e serviamole su un bel piatto da portata. Il risultato sarà davvero uno spettacolo di bontà e delizia.

