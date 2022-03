Partire per qualche giorno, anche senza varcare i confini italiani, può essere un’ ottima idea per rilassarsi e staccare dalla quotidianità. Questo non vuol dire dover lasciare per forza il resto della famiglia a casa, ma coinvolgerla per qualche gita lunga fuoriporta.

In questo modo tutti avranno la possibilità di allontanarci dalla vita di ogni giorno, per ritrovare il proprio equilibrio e stimolare qualche sorriso in più. Ma non sempre abbiamo abbastanza idee da proporre ai nostri bambini e, a volte, dobbiamo scegliere se accontentare i più grandi o più piccoli di casa. In realtà, ci sono molte mete che potremo valutare per soddisfare tutti e non deludere nessuno.

Le destinazioni per viaggiare a marzo in Italia e andare in vacanza per 3 giorni anche con i bambini

Dal 6 marzo fino al 30 aprile potremo visitare il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, dove si terrà “Tulipanomania”. La cittadina che lo ospita è ricca di fascino e sembra essere uscita da un libro di favole, una cornice assolutamente mozzafiato. Lo sarà ancora di più grazie alla visione di centinaia e centinaia di tulipani variopinti e altre specie coloratissime, sparse in oltre 60 ettari di terreno.

Immersi nel Parco troveremo anche una fattoria didattica, laghetti e giardini acquatici. Accontenteremo i nostri bimbi ma sicuramente rimarremo a bocca aperta anche noi, approfittiamo per fare un giro turistico in questo splendido borgo romantico.

Se invece ci troviamo vicino la Liguria, non facciamoci sfuggire un giro all’acquario di Genova, sia gli adulti che i bambini potranno ammirare le meraviglie che si trovano all’interno. Tra le novità un nuovo spazio dove osservare le tartarughe e una vasca con i cavallucci marini, ma anche tante altre attrattive. Non potremmo, poi, non visitare Genova e le sue particolari strade e botteghe storiche. La sera non resterà che gustare i piatti tipici squisiti.

Parco e Oasi Naturale di Cervia e Parco Ittico Paradiso di Lodi

A pochi passi da Milano Marittima si trova il meraviglioso Parco Naturale di Cervia con i suoi 32 ettari. Non solo potremo fare una passeggiata immersi nel verde, ma anche scoprire le piante del luogo, incontrare gli animali della fattoria o andare al Parco Avventura. Se decidiamo di rimanere più giorni, potremo visitare la Salina e fare un giro a Cervia a anche a Ravenna.

Infine, tra le destinazioni per viaggiare a marzo in Italia, segnaliamo anche il Parco Ittico Paradiso di Lodi. 13 ettari di oasi immersa nel bosco e con diversi canali d’acqua ricchi di pesci. Potremo anche vedere altri animali, come il daino e lo scoiattolo rosso. Un’occasione per stare lontani dal caos cittadino per rilassarci nel verde.

