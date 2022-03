Molti finiscono per snobbare i contorni, considerandoli un lavoro in più e soprattutto non necessario. In realtà, aiutano a creare un pasto completo, senza per forza passare per primo e secondo. Senza contare che un contorno può anche trasformarsi in una cena leggera. Questo è il caso di un’accoppiata piuttosto insolita. Infatti, sempre più persone stanno scoprendo le delizie del connubio tra miele e carote, magari combinate ad un formaggio fresco. In questo modo, infatti, creiamo un contrasto di sapori con uno straordinario bilanciamento anche senza essere grandi chef.

In più, potrebbe anche rivelarsi un piatto benefico per la salute. Infatti, le carote rafforzerebbero il sistema immunitario, rinvigorendo pelle e occhi e farebbero bene all’intestino. Il miele invece sembrerebbe essere efficace contro ansia e stress, oltre ad essere un antibatterico usato spesso come rimedio per mal di gola e tosse. In più, riuscirebbe anche a rafforzare memoria e concentrazione. Di contro, è un alimento piuttosto calorico, che dobbiamo quindi consumare con parsimonia.

Ingredienti

5 carote;

2 cucchiai di miele;

½ bicchiere di vino bianco;

100 g di formaggio caprino o feta;

olio extravergine;

timo;

noci;

sale.

Con un solo contorno a base di verdura potremmo migliorare la memoria e la pelle alleviando lo stress

Scegliamo delle carote fresche, possibilmente ancora con il ciuffo. Infatti, anche se ne taglieremo buona parte, dovremo fare in modo che rimanga una sorta di picciolo come decorazione.

Sbucciamo le carote e laviamole per poi metterle da parte. Scaldiamo una padella antiaderente e tostiamo leggermente le noci. Trasferiamole su un tagliere riducendole a pezzi grossolani.

Torniamo a usare la padella versando un filo d’olio e impostando una fiamma media. Mettiamo le carote in padella e aggiustiamole di sale. Facciamole saltare intere evitando che si brucino. Cerchiamo quindi di scegliere carote più o meno della stessa dimensione e, se dovessero essere troppo grandi, potremmo poi tagliarle a metà.

Continuiamo così per massimo 5 minuti per poi far sfumare con il vino bianco e aggiungere il miele. L’obiettivo è caramellarlo leggermente così che ricopra una carota ancora piuttosto croccante. Attenzione però a non lasciare il miele per troppo tempo sul fuoco, perché potrebbe diventare amaro. Circa tre minuti dovrebbero essere sufficienti.

Tutto è pronto, non ci resta che comporre il piatto. Serviamo le nostre carote glassate ricoprendole o accostandole a del formaggio fresco piuttosto acido, come un caprino o la feta. Dopodiché concludiamo l’opera con una manciata di foglie di timo e le noci tostate. Vedremo così che con un solo contorno saremo riusciti a conquistare tutti.