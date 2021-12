Natale si avvicina a grandi passi e quasi tutti abbiamo paura di farci trovare impreparati. Questo è particolarmente vero se dobbiamo ospitare i parenti a casa. Organizzare il pranzo di Natale, infatti, è un lavoro complesso, che richiede tempo e concentrazione.

Nel giorno di Natale, poi, non è solo la preparazione del pranzo ad essere importante. Infatti, bisogna rendere presentabile tutta la casa, addobbandola come si deve e mettendola ben in ordine.

Oggi, quindi, diamo qualche consiglio per arrivare al pranzo pronti ad ospitare chi vogliamo, con un soggiorno che ci farà fare un figurone.

Tre semplicissime mosse per pulire il soggiorno e renderlo splendente e pronto per gli ospiti di Natale

La primissima cosa da fare è evitare di arrivare all’ultimo con un soggiorno tutto in disordine. Quindi, assicuriamoci in questi giorni di fare pian piano tutte le pulizie necessarie. Partiamo riordinando mobili e librerie, riponendo al loro posto tutti gli oggetti e buttando via quello che non serve.

Togliamo la polvere dappertutto, prima sui mobili e poi per terra. Se lo riteniamo necessario, laviamo le tende delle finestre e anche le federe dei cuscini dei divani. Come ultima cosa, in modo da rendere davvero il soggiorno splendente, laviamo il pavimento. Facciamolo a ridosso del Natale, magari alla Vigilia, così da non sporcarlo troppo prima del pranzo.

La seconda cosa da considerare è che bisogna sempre utilizzare i prodotti corretti. Non è sufficiente avere lo stesso panno umido per pulire tutto, ma bisogna acquistare prodotti adatti a ciascuna superficie al supermercato.

In alternativa, possiamo usare gli ingredienti naturali che abbiamo in casa, ma anche qui facciamo attenzione alle superfici. Ad esempio, qui indichiamo come pulire mobili e superfici in legno con questo metodo naturale e non invasivo in poco tempo e spendendo pochi soldi.

L’attenzione ai dettagli

La terza e ultima mossa è la più sottile e anche la più facile da sbagliare. È ben probabile che a Natale, dopo aver mangiato il panettone, noi e i nostri ospiti ci sposteremo nel soggiorno, per un’ultima chiacchierata prima di salutarsi. Qui passeremo un bel po’ di tempo nella stanza e ciò vuol dire una cosa: gli ospiti si guarderanno molto attorno.

Quindi, se non puliamo bene noteranno anche la sporcizia nelle zone più impensabili. Ad esempio la libreria: cerchiamo di pulirla al meglio, rimuovendo la prima fila di libri e togliendo la polvere da ciascuno di essi, oltre che dalla libreria.

Facciamo attenzione, inoltre, a tutti i soprammobili: lampade, fotografie e anche quadri sui muri. Ecco, dunque, tre semplicissime mosse per pulire il soggiorno e renderlo splendente e pronto per gli ospiti di Natale.