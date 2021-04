Se dovessero chiederci di pensare ad un insetto particolarmente rivoltante e che detestiamo, sicuramente le cimici sarebbero tra i nostri primi pensieri.

Questo perché non solo sono sgradevoli alla vista e se schiacciate emanano una puzza insopportabile, ma anche perché sono tra i responsabili dei danni alle nostre coltivazioni.

Per questo si cercano sempre dei rimedi almeno per allontanarle da casa nostra, ma non sempre ci si riesce. Infatti, le cimici sono animali molto resistenti e che si adattano bene ai diversi ambienti.

Per fortuna non è sempre necessario ricorrere ai poco salutari insetticidi commerciali. Infatti questi, oltre a poter causare danni alla nostra salute, qualora li respirassimo, potrebbero danneggiare le nostre piante entrandovi in contatto.

Ecco perché si propone qui un rimedio naturale molto economico, che si trova facilmente a due passi da casa. E che può darci una grossa mano a tener lontani questi dannosi insetti dalla nostra abitazione e dall’orto.

Vediamo allora perché le cimici saranno solo un lontano ricordo con questo straordinario prodotto naturale che si compra al bar.

La soluzione è dietro l’angolo

Sono diversi gli insetticidi presenti sul mercato che si possono utilizzare per debellare la minaccia delle cimici. Ma non sempre è detto che funzionino. Se si vuole optare per uno di questi, facciamo attenzione. Perché, come abbiamo detto, non sono propriamente considerati salutari.

Se invece, come consigliamo, si vuole provare con metodi meno invasivi e più ecologici, la soluzione che fa per noi si trova dietro l’angolo. Tutto quello che dovremo fare è recarci in un bar tabacchi qualsiasi e comprare una confezione di tabacco per sigari.

Le cimici saranno solo un lontano ricordo con questo straordinario prodotto naturale che si compra al bar

Il tabacco è quindi il nostro alleato numero uno per liberarci dalle cimici. Per sfruttarlo nel modo più efficace, dovremmo fare in casa un potente infuso naturale.

Per realizzarlo dovremo per prima cosa portare a ebollizione in una pentola un litro di acqua naturale. Dopodiché la versiamo in una bacinella e aggiungiamo 25 grammi circa di tabacco sbriciolato che abbiamo appena acquistato dal tabaccaio di fiducia. In alternativa possiamo utilizzare anche delle foglie intere.

Lasciamo quindi in ammollo il tabacco per almeno un paio d’ore, poi lo filtriamo con un colino o un setaccio. Ora non resta che diluire qualche goccia di sapone di Marsiglia, mescolare e travasare l’infuso in un nebulizzatore spray.