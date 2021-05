L’estate è sempre più vicina e molti di noi sognano da tempo di lasciare il grigiore di casa e dirigerci finalmente in spiaggia a goderci il relax, la natura e perché no, un po’ di vita mondana.

Se però i prezzi delle località di mare nostrane sono al di fuori della nostra portata non disperiamo. Esistono dei gioielli meravigliosi a pochi passi dalle nostre coste dove è possibile comprare casa al mare a molto meno di quello che spenderemmo in Italia. E il mare, il cibo, e la natura circostante non sono da meno che nelle migliori spiagge nostrane. C’è un’isola in particolare, vicina alle nostre coste e con un mare cristallino, che è sempre più popolare tra chi cerca un rifugio in spiaggia.

È questa l’isola dal mare caraibico e dalle spiagge da sogno dove comprare una casa al mare senza spendere una fortuna a pochi passi dall’Italia.

Zante è un’isola pittoresca e spettacolare

Ma di che isola stiamo parlando? Della meravigliosa Zakynthos, in Grecia. Zakynthos viene anche chiamata Zante, e si trova sulla costa ionica della Grecia, all’incirca di fronte alla Calabria. Ma perché scegliere proprio questa isola? A differenza delle vicine Cefalonia e Corfù, Zakynthos non è stata invasa dal mercato delle abitazioni di lusso. Ciò significa che su questa isola meravigliosa possiamo trovare delle case in vendita a prezzi molto ragionevoli. Ad esempio, possiamo trovare appartamenti poco lontani dal mare anche a meno di 100mila euro.

Visitiamo la famosissima spiaggia del naufragio

L’isola è costellata di spiagge bianche dal mare cristallino, in cui sembra di stare ai Caraibi. La spiaggia più famosa e forse più spettacolare dell’isola è la spiaggia di Navaghio, che in italiano significa ‘naufragio’. Su questa splendida spiaggia, raggiungibile soltanto dal mare, possiamo ammirare un romantico relitto di un mercantile arenatosi sulla sabbia bianca. Si tratta di una delle spiagge più amate e più fotografate d’Europa.

Se invece siamo alla ricerca di una destinazione più facilmente raggiungibile, non dobbiamo guardare lontano. Per delle vacanze al mare economiche ma dal divertimento assicurato scegliamo questa isola dalle spiagge cristalline raggiungibile anche in macchina.