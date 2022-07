In estate si va sempre alla ricerca di qualcosa di fresco. Anche a tavola, si prediligono piatti semplici e leggeri. Meglio ancora se non necessitano di alcun tipo di cottura. Qualsiasi fonte di calore, come il forno, crea disagio e aumenta il nostro stato di insofferenza. Sempre attenti alle esigenze dei Lettori, in questo periodo gli esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa pubblicano di continuo idee fresche e sfiziose da portare in tavola. In particolare, si cerca di rivisitare grandi classici, come l’insalata di riso ad esempio, proponendo varianti e accostamenti originali.

In questo articolo ci occuperemo nello specifico dei contorni. Di certo, in fatto di freschezza, le insalate sono imbattibili. Ma non sono l’unica soluzione da mettere in tavola. Nelle prossime righe andremo a vedere come sfruttare un ortaggio di stagione per realizzare un contorno molto fresco. Non serve alcuna cottura perché lo cucineremo a crudo.

Veloce e senza cottura questo leggero contorno estivo con le zucchine adatto per accompagnare il pesce

Ingredienti per 6 persone:

4 zucchine di media grandezza belle sode;

olio EVO q.b.;

1 limone grande (succo);

1 spicchio d’aglio;

menta fresca q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Cominciamo occupandoci delle zucchine. Laviamole bene ed eliminiamo le estremità. A questo punto, affettiamole molto sottilmente per il lato lungo utilizzando una mandolina o un pelapatate. Sistemare quindi le fette di zucchina in un piatto fondo e versarvi sopra il succo di limone e un giro di olio. Aggiungere poi l’aglio tritato molto finemente e alcune foglioline di menta. Infine, aggiustare di sale.

A questo punto, mescolare i vari ingredienti direttamente con le mani facendo in modo che tutte le fette di zucchina vengano ricoperte dal condimento in maniera uniforme. Coprire il recipiente con della pellicola alimentare e sistemare in frigorifero. Far riposare per 2 o 3 ore. Ricordiamo che maggiore sarà il tempo di marinatura e più saporito e ricco di gusto risulterà il nostro contorno. Dunque, niente di difficile né di troppo impegnativo. Veloce e senza cottura questo leggero contorno estivo con le zucchine.

Qualche idea di consumazione

Le zucchine crude marinate sono un contorno fresco, saporito e, al tempo stesso, delicato. Si sposano molto bene con le portate di pesce e con le carni delicate, come il pollo o il tacchino. Stanno bene anche come accompagnamento di un piatto di affettati e formaggi, purché si scelgano varietà delicate, come il prosciutto cotto e la ricotta. Sono ottime anche su delle bruschette, da servire come aperitivo.

Lettura consigliata

Alla scapece e ripiene sono deliziose ma le zucchine cucinate così diventano un contorno estivo leggero pronto in 15 minuti