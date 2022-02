Le cause di meteorismo e flatulenza con scorregge puzzolenti sono tante, ma questi rimedi della nonna potrebbero eliminare i gas intestinali

Soffrire di gonfiore e gas intestinale è un disturbo comunissimo. Si tratta di una componente normale del corpo che, però, ha una spiacevole conseguenza: la flatulenza.

In parole povere, le puzzolenti, rumorose, fastidiose e imbarazzanti scoregge.

La produzione di gas intestinali è un fenomeno fisiologico che entro certi limiti è del tutto normale. Quando, però, supera la soglia di guardia può dare molti problemi: il meteorismo, ad esempio, o fastidiosi dolori addominali.

La sindrome da intestino irritabile è un classico esempio di come questo disturbo possa diventare un fastidio più difficoltoso da gestire. Ma come si può fare per smettere di scorreggiare così forte?

Anzitutto, è importante capire che alcuni cibi andrebbero evitati, se si è dei soggetti più esposti a questo tipo di disturbi. I gas intestinali si producono principalmente mangiando fibre, carboidrati e proteine da carne rossa, ma anche la cellulosa e i grassi possono essere cibi che gonfiano.

Alcuni legumi, come i fagioli e i ceci, e le bistecche sono invece quasi vietati. Alcuni tipi di zuccheri, poi, potrebbero essere i maggiori responsabili delle flatulenze. Essi, infatti, fermentano nell’apparato digerente a causa di alcuni batteri lì presenti.

Insomma, le cause di meteorismo e flatulenza possono essere tantissime. Oltre a evitare questi cibi, è importante anche prevenire.

Un metodo naturale che potrebbe avere degli ottimi risultati è quello di usare delle tisane alle erbe. Usando degli ingredienti che hanno innati poteri drenanti e sgonfianti, si può provare una sensazione di sollievo.

È importante scegliere le erbe giuste per ottenere l’effetto desiderato. Un’ottima idea è quella di rivolgersi al farmacista o all’erborista, che potrà consigliare o realizzare un mix ad hoc per i propri disturbi.

In generale, ci sono diverse soluzioni casalinghe, rimedi della nonna che tornano sempre utili. Come, ad esempio, mettere in infusione un cucchiaio di semi di anice in una tazza d’acqua. Basta portarla a bollitura, aggiungere i semi e lasciarli sprigionare le loro componenti per circa 10 minuti. L’anice è un ottimo digestivo naturale, dopo ogni pasto potrebbe aiutare a ridurre la sensazione di gonfiore.

Anche la menta ha lo stesso effetto e aiuterebbe anche contro l’aerofagia. Si può utilizzare la stessa procedura prima descritta, sostituendo i semi d’anice con le foglie di menta fresca. Questa versione si può bere anche due volte al giorno.