La colazione è uno dei pasti principali e non andrebbe mai saltata. Infatti, contribuisce a dare l’energia necessaria per affrontare la giornata. Allo stesso modo, anche la merenda non va trascurata, in quanto permette di evitare che si esageri al pasto successivo. Gli alimenti da consumare in queste occasioni non dovrebbero mai appesantire. Dovrebbero essere sempre sani e bilanciati in funzione delle attività svolte. Bisognerebbe evitare il più possibile cibi ricchi di sali e zuccheri e prediligere yogurt, frutta e prodotti da forno semplici, meglio se fatti in casa.

Queste ciambelline leggere e profumate all’anice sono perfette per una colazione ghiotta o una merenda sfiziosa e finiranno in un batter d’occhio

Plumcake, biscotti, crostate e pancakes: le preparazioni fatte in casa sono genuine e buone da mangiare.

Le ciambelline al forno, ad esempio, sono leggere come nuvole e sono eccezionali per iniziare la giornata con energia e gusto o per una ghiotta merenda. Sono un’ottima alternativa a quelle fritte e piaceranno veramente a tutti. Possono essere consumate al naturale o farcite con della marmellata, del miele o della crema leggera alla nocciola. Possono accompagnare una tazza di latte, un cappuccino, un tè, un caffè o un buon succo di frutta.

Gli ingredienti per preparare circa 20 ciambelline sono:

500 gr di farina;

2 uova;

50 ml di olio d’oliva evo;

100 ml di latte;

50 g di zucchero;

1 cubetto di lievito di birra;

sale q.b;

semi di anice.

Preparazione

Per preparare le ciambelline al forno, come prima cosa bisogna sciogliere il lievito nel latte, che deve essere a temperatura ambiente.

Prendere, poi, una ciotola e mettere la farina, praticare un foro al centro e aggiungere lo zucchero e le uova.

Versare a filo il latte con il lievito sciolto e iniziare ad impastare con le mani. A questo punto, incorporare anche l’olio e i semi di anice.

Trasferire l’impasto sul tavolo e lavorarlo per bene, ripiegandolo più volte su se stesso, fino a farlo diventare liscio e omogeneo. Metterlo a riposare per 2 ore in una ciotola, sigillata con pellicola e ricoperta con un panno.

Dopo due ore, prendere l’impasto e dividerlo in mucchietti di circa 40 g. Con le mani fare dei cilindri e unire le estremità, formando le ciambelline.

Adagiarle in una o più teglie, ricoperte con carta da forno, distanziandole l’una dall’altra. Metterle nel forno spento con la luce accesa e farle lievitare per altre 2 ore.

A questo punto togliere le teglie, accendere il forno a 180° e, quando sarà ben caldo, cuocere le ciambelline per circa 10 minuti. Quando si gonfieranno e saranno leggermente dorate, sono pronte.

Bisogna farle raffreddare e, se si desidera, possono essere leggermente spennellate con del latte e cosparse di zucchero.

Queste ciambelline leggere e profumate all’anice diventeranno una dolce e sana abitudine per grandi e piccini!