Preparare la cena e avere pochi minuti a disposizione è l’incubo di chi ogni giorno deve mettersi in cucina. A volte non basta la fantasia, a volte neanche ricorrere alla ricetta di un grande chef. Ma non bisogna neanche trasformarsi in una fatina dei fornelli, basta sapere abbinare ciò che abbiamo in dispensa con ciò che andremo sicuramente a buttare se non lo utilizziamo subito. Stiamo parlando del pane raffermo.

Qualche idea in più

Spesso utilizziamo il pane diventato duro per farlo diventare mollica di pane e non pensiamo che al momento giusto si potrebbe trasformare in un’ottima cena dell’ultimo minuto. Infatti, con i condimenti giusti il pane raffermo potrebbe diventare un saporito piatto unico da proporre a tutta la famiglia.

Prendiamo una confezione di formaggio morbido o spalmabile e mettiamola dentro il mixer. Aggiungiamo i dadini di prosciutto o circa 100 grammi di fette. Aggiungiamo l’erba cipollina e una spruzzata di pepe. Avviamo il frullatore e in meno di un minuto avremo una pastella morbida e profumata. Se l’impasto dovesse essere troppo corposo potremmo aggiungere qualche goccio di latte o della panna da cucina. Servirà ad amalgamare il tutto e a renderlo più spumoso.

A questo punto prepariamo il pane raffermo ponendolo in una casseruola e bagnandolo leggermente in superficie. Passiamo in forno per qualche minuto e avremo dei crostini pronti per essere spalmati in superficie.

Abbiniamo ad ogni fetta una melanzana grigliata e il piatto sarà pronto per essere servito.

Né carne né pesce, ma questi crostini saporiti preparati con il pane raffermo per una cena dell’ultimo minuto

Procediamo con un altro suggerimento. Facciamo friggere le verdure in padella. Tagliamo a fettine sottili la cipolla, poi aggiungiamo le melanzane e i peperoni tagliati a piccolissimi pezzi. Mettiamo anche qualche gambo di sedano, le olive nere e infine i capperi. Sfumiamo con del vino bianco e aggiustiamo di sale. Cuociamo a fuoco lento senza far mai attaccare le verdure alla padella. Aggiungiamo del brodo vegetale se necessario.

Prendiamo due scatolette di tonno e scoliamole con cura. Poniamole dentro un mixer e aggiungiamo tre cucchiai di maionese e anche un po’ di prezzemolo. Frulliamo e alla fine spalmiamo il composto sopra le fette di pane raffermo ben caldo.

A questo punto potremmo versare la dadolata di verdure fritte in padella su ogni fetta e servire in tavola.

Dunque, né carne né pesce, ma questi crostini saporiti potrebbero essere una straordinaria idea da portare in tavola. Si realizzano in poco tempo e potremo fare fuori anche alimenti in scadenza che a breve non potremmo utilizzare più.