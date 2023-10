Le case romane di Patty Pravo: il fascino degli immobili, quanto costa comprare una casa nel centro storico

Si definisce un gatto Patty Pravo, perché animale indipendente e libero, durante il programma di Francesca Fagnani, Belve. Ed è questa forse la cifra della cantante, l’amore per la libertà, che l’ha portata ad essere trasgressiva senza forzature, in modo naturale e quasi inconsapevole. Con Roma, città dal fascino eterno, ha stabilito un rapporto speciale e l’ha scelta per viverci in momenti diversi della sua vita. Ecco dove.

Attualmente Patty Pravo vive a Roma. Ha scelto un grande attico in un palazzo del centro storico, nei pressi di Piazza Venezia. Dalla grande terrazza ha il privilegio di avere un colpo d’occhio sulla parte più bella e affascinante della città. Gli interni non sono del tutto segreti perché la cantante li ha mostrati più volte sui social dandoci la possibilità di coglierne insieme e dettagli. Ciò che colpisce è la luce che penetra dalle grandi vetrate e i colori neutri degli arredi, interrotti da suppellettili colorate e tappeti su cui la cantante cammina scalza. La casa di Nicoletta Strambelli mixa arredi classici e mobili etnici e conserva tanti oggetti che ricordano momenti importanti della vita e della carriera. Foto, libri, quadri d’autore e, naturalmente, dischi, pianoforte e juke box.

Le case romane di Patty Pravo

La prima casa romana di Patty Pravo è invece un appartamento vicino al Pantheon. La cantante arriva nella città nel ’62 dopo un soggiorno di soli pochi giorni a Londra. Diventa la ragazza del Piper, il locale più famoso di Roma e inizia la sua carriera strepitosa. Diventerà famosa con Ragazzo triste. Sono molte le immagini che la ritraggono nella casa romana, un appartamento modernissimo che riflette lo spirito del tempo. Tavoli bassi in cristallo, divani in velluto, lampade orb, globi luminosi in vetro di Murano. Nella casa c’è posto anche per un oggetto di pop design, il radiofonografo RR 126. L’apparecchio stereofonico nasce dal progetto di Pier Giacomo e Achille Castiglioni per l’azienda elettronica Brionvega e diventa subito un’icona. Alcuni esemplari sono esposti al MoMa di New York e alla Triennale di Milano. Sono gli anni di Pensiero stupendo.

Quanto costa comprare una casa nel centro storico della Capitale?

Le case romane di Patty Pravo sono dimore ricche di fascino. Ma quanto costa una casa analoga nel centro storico della Capitale? Tanto. Secondo le stime del settore immobiliare riferite ad agosto 2023 il prezzo medio di vendita di un immobile residenziale in zona centro storico è di 7.512 €/mq. La stima stabilisce una quotazione minima di 4.000 €/mq e una massima di 7.825 €/mq. Per gli affitti si parla di cifre analoghe: 24,47 €/mq. Immobili costosissimi, ma che possono costituire una buona soluzione di investimento dal momento che subiscono poco le flessioni del mercato immobiliare e mantengono il loro valore nel tempo.

