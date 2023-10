Quanto costa mangiare al Lorelei di Sorrento? Ecco menù e prezzi di uno dei migliori ristoranti del mondo

Se cerchi uno dei migliori ristoranti al Mondo non devi allontanarti dall’Italia. Il Ristorante Lorelei di Sorrento, nella splendida cornice della Costiera, occupa il ventesimo posto nella classifica stilata da Tripadvisor, la Traveller’s Choice Best of the Best. Se vuoi concederti raffinate prelibatezze, ecco menù e prezzi.

Ogni anno Tripadvisor, il noto portale che si occupa di turismo, stila una classifica dei migliori ristoranti del Mondo in base al giudizio rilasciato dagli utenti. Oltre 260 milioni di internauti recensiscono i locali visitati in modo libero e disinteressato, fornendo dati utili per individuare le eccellenze del settore. Meno dell’1% dei ristoranti riceve il Best of the Best. Si tratta quindi di un riconoscimento particolarmente prezioso.

Quanto costa mangiare al Lorelei?

Nella meravigliosa location della Penisola Sorrentina, di fronte al Vesuvio e con vista spettacolare sul Golfo di Napoli, il Ristorante Lorelei risulta essere uno dei locali più eleganti e raffinati al Mondo. È questo il giudizio espresso da chi ci è già stato. Gli utenti premiano soprattutto la cucina del giovane chef Ciro Sicignano che offre un’esperienza gourmet in equilibrio tra tradizione e innovazione. Classe 1989, ha fatto esperienze di livello lavorando al fianco di Antonino Cannavacciuolo, Enrico Crippa e Gianfranco Vissani. Approda nel 2019 al Ristorante Lorelei che l’anno successivo conquista la stella Michelin. Alla base delle scelte dello chef c’è la tradizione partenopea che privilegia i prodotti di stagione e quelli a km 0. Sembra che lo chef abbia cura personalmente di un piccolo giardino di erbe aromatiche per conferire ai piatti i profumi della sua terra.

Menù e prezzi

Quanto costa mangiare al Lorelei? I piatti vengono serviti, quando il tempo lo permette, su una terrazza con vista sul mare che di notte si anima di luci. Si può scegliere tra un menù degustazione di 5 portate e un menù di 8 portate a mano libera che lo chef compone giornalmente seguendo la propria ispirazione. Il menù degustazione costa 150 euro. Inizia con Crudo di gamberi rossi arrostiti con lardo di seppia, continua con Salsicce di pesce bianco e Gnocco d’astice. Poi l’imperdibile Ricciola lardellata in croccante di nocciola e melograno. Infine il sorprendente dessert, la Crostatina rock. Sapori divini valorizzati dall’estetica del piatto. L’abbinamento dei vini per questo menù costa 100 euro. Il menù a mano libera ha invece un prezzo di 180 euro. C’è anche uno speciale menù riservato ai vegetariani, L’Orto, 4 portate al prezzo di 100 euro. E ancora Sorrento Oggi, un menù degustazione di 4 portate al prezzo di 120 euro. A tutti i menù va aggiunto il costo dei vini. Si può scegliere anche un menù à la carte. In questo caso si parte da 32 euro per un antipasto, da 35 per un primo e da 45 per un secondo.

