Chissà perché le donne sono così ossessionate dalle borse? Fatto sta che sono una vera e propria passione. Piccole, medie, grandi ecco le borse must have donna di questa stagione d’avere subito. Chi si ricorda la prima borsa firmata comprata con i propri soldi? La prima Louis Vuitton, oppure Prada o Dior. Il vero gioiello nell’armadio, che ci ricorda il primo grande acquisto fatto.

Ovviamente in commercio non esistono borse solo di questi famosi brand. Ma esistono anche altri brand specializzati in pelletteria che realizzano delle borse straordinarie, ma soprattutto che non siano la solita 2.55 di Chanel, Birkin di Hermès o la monogram di Louis Vuitton.

Le borse must have donna di questa stagione in saldo

Partiamo da una borsa dalle dimensioni midi, che però è un vero gioiello della pelletteria. È una borsa a forma di goccia realizzata da S.Joon. Non è una borsa molto capiente, quindi al suo interno ci potrà stare l’essenziale e qualcosa in più.

Una borsa invece molto particolare e interessante è quella di Moncler in collaborazione con Valextra. La borsa è una rivisitazione della famosa Dodo di Valextra, realizzata in pelle martellata con la tracolla incastrata ad incrocio con un piumino, simbolo di Moncler. Disponibile in tre colorazioni: crema, nero e borgogna.

Altra borsa dalle forme veramente curiose è quella di Jil Sander. Borsa mini con la tracolla fatta per essere indossata come bracciale. Questa borsa pur essendo molto bella segue quello che è il trend di oggi, e quindi è molto piccola. Infatti al suo interno è possibile inserire giusto le chiavi e i soldi, ma sciolti. Sulla scia di Jil Sander, altri brand hanno realizzato borse simili. Ad esempio Loewe ha creato una mini borsa da portare attorno al collo, oppure Jacquemus che ha creato un mini marsupio. Ecco, dunque, le borse must have donna di questa stagione in saldo.

