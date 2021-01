Al via il periodo di grandi saldi. Anche se molti non sanno ancora bene cosa acquistare, molti invece hanno già deciso cosa comprare. Stiamo parlando delle scarpe. Per fare ginnastica all’aperto, per fare delle passeggiate fuori protetti dal freddo, ma tutto con un unico denominatore: alla moda. Ecco allora le 4 scarpe da comprare con i saldi per essere alla moda.

Le sneaker di Alexander McQueen

Vero accessorio dell’anno. Tutti le indossano, tutti le vogliono e piano piano queste sneaker bianche tornano a mettere un faro sul brand Alexander McQueen. Oggi disegnato da Sarah Burton, Alexander McQueen è uno dei brand che ha fatto la storia della moda mondiale e inglese. Oggi torna sulla bocca di tutti grazie a queste oversize sneaker in pelle di vitello.

Lo stivale di Isabel Marant

Principessa dello stile rock-chic, Isabel Marant punta sugli stivale di due altezze. In saldo si possono trovare sia gli stivali che arrivano fino al ginocchio, sia quelli che arrivano alle caviglie. Entrambi in pelle di vitello con il tacco a punta di legno dal sapore un po’ western.

I combat boot di Valentino Garavani

Per una donna che ha il desiderio di sottolineare la propria forza i combat boot The Rope di Valentino Garavani in vitello sono perfetti. Assieme al dettaglio torchon realizzato in nappa sul guardolo e al tacco largo fasciato in vitello e fondo carrarmato in gomma sono veramente il boot di questo inverno.

Pumps di Saint Laurent

La pumps veramente dei sogni. Una scarpa scultura, pronta da tirare fuori dall’armadio nelle occasioni più in. Insomma una scarpa di questa tipologia bisogna averla nel guardaroba femminile. Le pumps in vitello sono impreziosite dal tacco dorato logato YSL.

Ecco allora le 4 scarpe da comprare con i saldi per essere alla moda. Da quando si va a fare una passeggiata, oppure si va in montagna o quando si ha una serata elegante.

Approfondimento

Un oggetto specifico da usare per una pelle sempre pulita e liscia.