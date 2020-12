Il vintage è tornato. Stanno spopolando sia i negozi fisici, che vendono capi di seconda mano, ma anche tantissimi e-commerce che vendono capi second-hand. A dare prova del grande ritorno del vintage sono anche le ultime passerelle delle grandi maison. Queste infatti hanno riproposto per la nuova stagione accessori già visti in passato e tanto amati da old star. Vediamo allora le borse vintage che sono tornate di moda oggi e che magari si hanno nascoste nell’armadio.

La 2.55 di Chanel

Dalla forma rettangolare, dalla catena e la chiusura icona, dal suo motivo unico, la 2.55 di Chanel è una borsa vintage che però non è mai passata di moda. Realizzata da Gabrielle Chanel nel febbraio del 1955 ancora oggi è una dei pezzi più venduti. L’idea di Coco era quella di realizzare una borsa perfetta per quel tempo e che raccontasse la donna dinamica e moderna degli anni ’50. Oggi esiste di varie dimensioni, sia in pelle sia in tessuto matelassé.

La Hobo Jackie 1961 di Gucci

Chi ha una memoria di ferro la ricorderà alla spalla di Jacqueline Kennedy, tanto che la maison fiorentina decise di dedicarle il modello chiamandola “Jackie”. La borsa ovviamente già esisteva prima, ma solo nel 1961 cambiò il proprio nome. Oggi, sotto la guida di Alessandro Michele, la Jackie si trasforma e diventa genderless con qualche leggera modifica.

La Saddle bag di Dior

Tra le borse vintage che sono tornate di moda oggi troviamo anche la Saddle bag di Dior. Si potrebbe pensare ad una recente invenzione, ma non è così. Infatti ha fatto il suo debutto nella sfilata primavera-estate del 2000, quando Dior era ancora disegnato da John Galliano. Oggi la Saddle bag torna in chiave moderna sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri. Visto il successo strepitoso di questa bag, il marchio ha deciso di inserire questo accessorio anche nel guardaroba maschile disegnato dallo stilista Kim Jones.

