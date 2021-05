Tutte le donne se scordano la borsa a casa sono disperate. È diventato nel tempo un accessorio fondamentale di tutti i giorni. Si può dire che anche gli uomini hanno cominciato ad invidiare quest’oggetto del piacere femminile, dando vita a modelli maschili. Anche se non c’è certezza, sembra proprio che la borsa nasca come accessorio dell’uomo e solo dopo divenne indispensabile per la donna. Fino a 4 secoli fa venivano cuciti, nei vestiti pomposi delle dame, dei sacchetti porta tutto che venivano riempiti. Nel Medioevo si sono diffuse le borse a reticolo e solo nello scorso secolo diventano una vera e propria moda e simbolo di indipendenza femminile.

Ogni anno gli stilisti portano e in passerella quello che sarà la tendenza, gli stili, i colori, le dimensioni delle borse che si indosseranno nei mesi successivi. Le foto delle star, con addosso le borse più belle, ispirano e daranno le linee guida dei pezzi trend.

Vediamo, quindi, le borse che andranno di moda in estate e quali avere assolutamente nell’armadio per poterle sfoggiare al sole.

Piccole e grandi

Ci sarà l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda stili e tessuti per le mini e maxi bag. Le borse di piccolo taglio si potranno portare, a tracolla, a mano con gioiello, con catena, con tessuti intrecciati, con frange lunghe e corte. Ma ci sarà spazio anche per borse capienti, porta tutto, abbellite con tessuti leggeri. Molte ispirate agli anni 70 e 90, stile vintage, altre impreziosite da dettagli ricercati o personalizzati con elementi naturali.

Forme e colori

Il design che prenderà piede comprenderà le versioni lineari e squadrate, pratiche o minimali, tutto verrà rivisitato nella versione geometrica. Ma anche forme a secchiello, a brioches, maxi shopper, marsupio.

In pelle classica nella versione più dark, in maglia con un aspetto delicato e raffinato. Ma anche pelle pitonata e animalier per i più temerari. Non mancheranno toni neutri, sgargianti, forme a trapezio in chiave elegante.

Si potrà scegliere tra una vasta gamma di colori pastello che ricordano la primavera, colori accesi, ma anche stampe floreali, righe, a pois.

