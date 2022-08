barrette energetiche sono prodotti dietetici di natura integrativo alimentare, il gusto particolarmente dolce deriva dall’elevato contenuto di carboidrati e da una bassa percentuale di grassi e proteine. Queste barrette infatti non sono da confondere con le barrette proteiche, utilizzate maggiormente dagli sportivi per soddisfare il fabbisogno proteico quando l’alimentazione non basta. Tuttavia molti di noi non sanno se le barrette possono sostituire realmente i pasti. Oggi infatti le persone conducono una vita frenetica e le barrette energetiche vengono considerate comodi spuntini da portare con sé.

Cosa sono?

Le barrette energetiche non sono farmaci da prescrizioni e non sono destinati al trattamento di malattie. Rappresentano una fonte multipla di carboidrati con un diverso indice glicemico. Questa caratteristica è fondamentale per la loro funzione integrativa in quanto, variando la natura dei glucidi in esse contenuti, è possibile ottenere un ripristino glicemico rapido ma costante nel tempo. In sostanza queste barrette non sono altro che integratori, ovvero alimenti destinati ad integrare la dieta.

Le barrette energetiche non sempre sostituiscono i pasti

Secondo i medici nessun prodotto dovrebbe sostituire, se non per periodi limitati e all’interno di un regime dietetico ipocalorico controllato, un pasto completo. I cibi sono molto complessi dal punto di vista nutrizionale per essere riprodotti in laboratorio, le barrette difficilmente avranno la completezza di un pasto equilibrato e sano. Dunque nessun integratore rappresenta un valido sostituto di una dieta san e bilanciata. Nonostante questo, le barrette energetiche possono vantare buone proprietà nutritive per composizione ed essere utilizzate per altri scopi.

Buona parte dei nutrizionisti concorda sul fatto che gli integratori siano consigliabili nei casi in cui l’organismo abbia un’effettiva carenza di determinati elementi. Inoltre le barrette energetiche vengono impiegate in ambito sportivo dagli atleti per l’alta digeribilità del prodotto e soprattutto durante i periodi di forte stress debilitante. Tuttavia, ci ricordano gli specialisti, che gli integratori possono dare interazioni con alcuni farmaci e che l’eccesso di tali nutrienti potrebbe avere effetti negativi sulla nostra salute. Per questo si raccomanda di leggere con attenzione l’etichetta in cui è descritto il prodotto, di assumere gli integratori secondo le modalità d’uso e consultare il medico

