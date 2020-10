“La virtù sta nel mezzo” dicevano i latini che però, a onore del vero, avevano scopiazzato la frase dai greci. Per analizzare coi nostri Esperti il capitolo barrette proteiche, partiamo subito da quante possiamo assumerne. Abbattere un falso mito svelando che le barrette proteiche non fanno male è infatti il primo passo del tema che andremo a trattare oggi. Le barrette proteiche, assunte con moderazione e inserite in una dieta equilibrata, abbinata all’attività fisica, non fanno ingrassare e non nuocciono alla salute. Attenzione però a non fare l’errore di assumerle, senza calcolare l’apporto proteico del resto del cibo che ingeriamo.

Non si adattano al dimagrimento

Attorno alle varie tipologie di barrette esiste ancora della confusione. Le barrette proteiche di cui vi parliamo, e che sono quelle più utilizzate dai lavoratori come sostitutive di un pasto, non hanno infatti nulla a che vedere con quelle dietetiche o quelle energetiche. È bene infatti precisare immediatamente che se abbiamo intenzione di dimagrire, allora è meglio che puntiamo su prodotti che abbiano meno proteine e meno grassi. L’importante, come vi suggeriamo sempre, è intraprendere e proseguire un percorso dietetico alimentare assieme a uno specialista.

Barrette proteiche dietetiche

Abbattere un falso mito svelando che le barrette proteiche non fanno male e non fanno ingrassare, sapendo però anche scegliere quelle giuste. Se la vostra intenzione è quella di sostituire un pasto e dimagrire allo stesso tempo, allora potrete acquistare e consumare le proteiche dietetiche. Poche calorie e pochi zuccheri sono le caratteristiche principali di questa tipologia di barretta. Solitamente il loro utilizzo è contemplato proprio per uno spuntino o il sostitutivo di un dessert, ma all’interno di una dieta dimagrante.

Per gli sportivi

Gli sportivi, che sono la categoria che più utilizza tutte le tipologie di barrette, ne fanno uso per evitare gli scompensi e i cali proteici e di zuccheri dopo lo sforzo fisico. Anche in questo caso, però, soprattutto se siete atleti amatoriali e non agonisti, considerate sempre la quantità di nutrienti che portano le barrette. Il rischio molto concreto infatti è quello di accumulare grassi.

Approfondimento

Se soffri di allergie cutanee la causa potrebbe essere anche nella montatura dei tuoi occhiali