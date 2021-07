La settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni del titolo guadagnare oltre il 17%. Un interessante risultato che compensa solo parzialmente il crollo subito dal titolo che è passato da area 13 euro in area 5 euro in pochissime sedute. Dopo questa forte batosta, però, le azioni Trawell Co potrebbero più che triplicare il loro valore al superamento di un’importante resistenza individuata dall’analisi grafica in area 7,5 euro.

Prima di addentrarci nei meandri dell’analisi grafica, però, riportiamo brevemente i risultati dell’aumento di capitale che c’è stato durante il mese dei giugno.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni sono stati esercitati al 97,808%. Una frazione molto elevata che ha sancito il pieno successo dell’operazione di aumento di capitale.

Dal punto di vista grafico il rialzo cui stiamo assistendo ormai da 3 settimane consecutive non giunge inaspettato.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni avevano raggiunta la massima estensione ribassista in area 5,49 euro, dove la probabilità che si potesse assistere a un rialzo era elevatissima.

Dai minimi, quindi, il titolo ha guadagnato circa il 50%, ma adesso si trova di fronte a un bivio molto importante. La resistenza in aera 7,5 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, potrebbe costituire uno spartiacque molto importante per capire cosa succederà in futuro. Un suo superamento in chiusura di settimana potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo. Prima verso il II obiettivo di prezzo in area 18,9 euro e successivamente verso il III obiettivo di prezzo in area 26 euro.

Il potenziale rialzista del titolo, quindi, è enorme e potrebbe portare a più che triplicare le attuali valutazioni.

Al ribasso, invece, la rottura dei minimi in area 5 euro potrebbe fare letteralmente precipitare le attuali quotazioni.

Per le prossime settimana, quindi, prestare molta attenzione ai livelli indicati.

Per l’unico analista che copre il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una forte sottovalutazione pari al 70% ai livelli attuali.

Infine un’annotazione molto importante. Il titolo Trawell Co capitalizza solo 4 milioni di euro. Conseguentemente, potrebbe essere esposto a forti escursioni di prezzo a fronte di un controvalore degli scambi molto esiguo.

Le azioni Trawell Co potrebbero più che triplicare il loro valore al superamento di un’importante resistenza: le indicazioni dell’analisi grafica

TraWell Co (MIL:TWL) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 7 euro in ribasso del 0,28%% rispetto alla chiusura precedente.