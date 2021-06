L’aumento di capitale proposto dal management non fa bene alle azioni TraWell Co che perdono circa il 10% in una settimana. A seguito della presentazione del bilancio 2020, infatti, è stato presentato un progetto di aumento di capitale, per un importo massimo di 60 milioni di euro, che nei piani del consiglio di amministrazione dovrebbe rafforzare la società e permetterle di affrontare al meglio la ripresa del business del turismo nel periodo post pandemia. Questo piano di rafforzamento patrimoniale andrà completato entro il 30 giugno 2021 ed è finalizzato a supportare le strategie di sviluppo e diversificazione in un’ottica anti-ciclica del business avviate dal management della società.

D’altra parte il 2020 è stato un anno pessimo per TraWell Co che ha nel settore del turismo il suo core business. Il consiglio di amministrazione di TraWell Co ha esaminato i dati pre-consuntivi dell’esercizio 2020. In particolare, i ricavi consolidati preliminari sono stati stimati in circa 16,9 milioni di euro, rispetto ai 45,7 milioni dell’anno precedente. Inoltre l’EBITDA consolidato preliminare è stimato negativo per 1,4 milioni di euro, rispetto al risultato positivo di 3,7 milioni del 2019.

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato rispetto ai suoi competitors. Inoltre negli ultimi anni la sua performance borsistica è sempre stata peggiore del settore di riferimento.

TraWell Co (MIL:TWL) ha chiuso la seduta del 4 giugno a quota 24,6 euro in ribasso del 2,38%% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile. In particolare su quest’ultimo time frame si stanno creando le condizioni per un profondo ribasso. Una chiusura mensile inferiore a 24,6 euro, infatti, aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 10.4 euro.

Un primo indizio di ripresa rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 25,5 euro.

