Il cellulare è diventato un compagno inseparabile nella vita di molti di noi. Spesso capita che proprio quando ne abbiamo più bisogno, la batteria è scarica. Anche se i modelli più moderni hanno una modalità di ricarica veloce, il tempo impiegato è sempre di un’oretta circa. Ebbene, pochi conoscono uno stratagemma che ci consente di fare ancora prima. Dunque ecco due trucchetti incredibilmente utili per ricaricare il cellulare in metà tempo senza danneggiarlo.

Le buone abitudini

Vi sono delle buone abitudini che è bene seguire sempre. Dunque è consigliato non mettere il cellulare in carica quando la batteria ha un’autonomia superiore al 20%. Attenzione però a non far scaricare totalmente il cellulare. Infatti le moderne batterie, che sono al litio, potrebbero non ricaricarsi se totalmente esaurite. Per lo stesso motivo i tecnici della Battery University garantiscono che non ci sarà più bisogno di aspettare che la batteria sia carica al 100 percento. Anzi, meglio staccare l’alimentatore prima.

Infine ricordiamo che il calore è un acerrimo nemico della salute del nostro cellulare. Infatti quando si surriscalda, la batteria si scarica al doppio della velocità abituale. Dunque, anche se può risultare bizzarro, mettere il telefono qualche minuto in frigorifero, può ridurre i danni dovuti al surriscaldamento.

Due trucchetti incredibilmente utili per ricaricare il cellulare in metà tempo senza danneggiarlo

Solitamente non ce ne rendiamo conto, ma lasciare le applicazioni aperte comporta un notevole dispendio di energia per il nostro cellulare. Per avere un’idea è come se stessimo camminando in salita e non ci fermassimo mai a riprendere fiato. Dunque il primo stratagemma per velocizzare la ricarica è chiudere tutte le applicazioni.

Il secondo e meno conosciuto è quello di spegnere la connessione dati e staccare il collegamento al wifi. Per farlo non sarà necessario spegnere completamente il telefono. Basterà mettere il telefono in modalità aereo. In questa maniera la batteria si ricaricherà in men che non si dica e non ne risentirà.

Un ultimo consiglio

Spesso la cover non lascia traspirare il cellulare. Dunque suggeriamo di mettere il telefono a caricare libero da qualsiasi copertura.

