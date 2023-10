La settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni della società italo-francese registrare due performance come non se ne vedevano da ormai diverse settimane. Ma se le azioni STMicroelectronics scattano al rialzo, siamo in presenza di un falso segnale oppure è arrivato il momento della riscossa dopo una discesa ininterrotta da fine luglio?

Le ragioni alla base di questo scatto rialzista del titolo

Le azioni STMicroelectronics hanno preso a scattare al rialzo a seguito dell’annuncio di un nuovo chip automotive per power management molto innovativo. I sistemi di alimentazione e i ricetrasmettitori disponibili nel chip aiutano a semplificare la progettazione dei controller per applicazioni per tettucci apribili, sedili, portellone, porte e moduli di illuminazione. La sua commercializzazione, quindi, potrebbe avere un buon impatto sul titolo. O almeno questo è quello che pensano gli operatori di Borsa.

Le raccomandazioni degli analisti

Il quadro che viene fuori dall’analisi delle raccomandazioni degli analisti sul titolo STMicroelectronics è molto variegato. Ad esempio, il rating degli analisti è tale che su 28 disponibili, ben 17 sono Compra o Compra Adesso, 9 Mantieni e 2 Vendi Adesso. Non sorprende, quindi, che il prezzo obiettivo medio a un anno possa variare su un range molto elevato. Se da un lato il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 40% circa, nel caso più ottimista diventa di oltre il 70%, mentre nel caso più pessimista le azioni risultano essere sottovalutate di circa il 16%.

Le azioni STMicroelectronics scattano al rialzo, falso segnale oppure no? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 42,065 €, in rialzo del 2,59% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul titolo è rialzista, ma, nonostante il rialzo degli ultimi giorni, il livello chiave (42,22 €) che aprirebbe le porte a un’ulteriore accelerazione al rialzo ancora incombe sul percorso dei tori. Solo la sua rottura in chiusura di giornata potrebbe spazzare via il dubbio di un falso segnale e lasciare correre le quotazioni al rialzo.

