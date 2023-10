Villa in vendita in nuda proprietà: se e quando questa forma di investimento può risultare vantaggiosa

Villa in vendita in nuda proprietà-Foto da imagoeconomica

Conviene comprare un immobile in nuda proprietà? Dipende dal prezzo dell’immobile e dall’uso che se ne vuole fare. In alcuni casi può essere una forma di acquisto particolarmente vantaggiosa con importanti risparmi sul prezzo finale dell’immobile.

Guardando sulle principali piattaforme di compravendita immobiliare capita spesso di incontrare delle vendite di case con la formula della nuda proprietà. Questa forma di acquisto prevede che il venditore mantenga il diritto di abitare a vita nella casa venduta o per un periodo determinato. L’acquirente entrerà in pieno possesso dell’immobile alla scadenza dell’usufrutto anche essendone il proprietario.

Di solito chi vende con questa formula vuole ottenere una liquidità immediata da spendere liberamente mantenendo però il diritto di continuare ad abitare nella propria casa, a vita o per un periodo stabilito. In genere si tratta di persone anziane, spesso senza eredi, che in questo modo possono disporre della propria ricchezza. Chi acquista ha la possibilità di avere uno sconto importante sul prezzo dell’immobile senza però poterlo usare subito. Di solito ci si orienta per la nuda proprietà quando si ha già una prima casa e si vuole investire a prezzi vantaggiosi.

Come si calcola il valore dell’immobile

Ma quanto si può risparmiare con la formula della nuda proprietà? A dire il vero, il valore dell’immobile viene spesso definito attraverso la libera contrattazione, ma ci sono delle tabelle previste dalla legge che permettono di stabilire esattamente il valore dell’usufrutto. Che dipende dall’età del venditore. Maggiore è la sua età, maggiore sarà il prezzo di vendita.

Facciamo un esempio di calcolo immaginando una proprietà del valore di 150 mila euro il cui venditore abbia 70 anni. Il primo passaggio da fare è quello di moltiplicare il valore dell’immobile per il tasso di interesse legale e poi per il coefficiente che dipende dall’età del venditore, in questo caso 8 (150.000 x 5% x 8). Il risultato sarà il valore dell’usufrutto, 60 mila euro. A questo punto sarà sufficiente detrarre tale somma dal valore dell’immobile per stabilire il prezzo di vendita in nuda proprietà che sarà 90 mila euro. Con un venditore di 80 anni il prezzo finale sarebbe 112.500 euro, perché il valore del coefficiente scende a 5.

Villa in vendita in nuda proprietà

Chi vuole comprare un immobile in nuda proprietà deve pertanto conoscere l’età del venditore che spesso non è specificata nell’annuncio e non deve avere immediata necessità della casa. Guardando sui portali di compravendita immobiliare si scoprono annunci piuttosto interessanti ma da vagliare con attenzione. Ecco alcuni esempi. A Formello, a pochi chilometri da Roma è in vendita una villa di 250 mq a 249.000 euro in nuda proprietà, un prezzo decisamente inferiore agli altri immobili analoghi della zona.

La casa andrebbe conosciuta e anche l’età del venditore, ma potrebbe rivelarsi un acquisto interessante. Dal prezzo proibitivo ma di gran pregio è anche una villa in vendita in nuda proprietà in Toscana a pochi chilometri da Pisa. Ha una superficie di 1441 mq ed è circondata da un parco secolare di un ettaro. Il periodo di usufrutto in questo caso dura solo 4 anni e mezzo. Il risparmio sul valore dell’immobile è di 875.000 euro, rispetto al prezzo iniziale di 3.500.000 euro. il prezzo di vendita è di 2.625.000 euro.

