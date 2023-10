Quanti soldi tenere sul conto corrente? La risposta che non ti aspetti e che potrebbe sorprenderti

Molte famiglie tendono a tenere quasi tutti i soldi che entrano, sul conto corrente. Fanno bene o sarebbe meglio tenere solo una piccola parte sul conto? E quanti soldi conviene tenere in banca?

Se hai un conto corrente, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta quanti soldi tenere sul conto. Secondo i dati di Banca d’Italia, la giacenza media delle famiglie italiane sui conti correnti è di circa 15.000 euro. Una somma elevata. Lasciare troppi soldi sul conto corrente è tre volte penalizzante per un correntista. Vediamo perché e come trovare la giusta misura.

I tre costi che colpiscono le giacenze sui conti correnti

Tenere i soldi sul conto corrente comporta tre tipi di costi che erodono il valore del tuo denaro. Prima di tutto il costo fiscale: per importi superiori ai 5.000 euro si paga una imposta di bollo di 34,2 euro all’anno. Questa tassa si applica anche ai conti deposito e ai libretti postali.

Poi c’è il costo del rischio. I soldi sul conto sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ma solo fino a 100.000 euro per ogni intestatario. Se la banca fallisce, si rischiano perdite per i soldi depositati oltre questa soglia.

Infine c’è costo opportunità. I soldi sul conto corrente non sono remunerati e quindi costituiscono un mancato guadagno. Con un’inflazione media del 6% all’anno, il potere d’acquisto dei tuoi risparmi diminuisce nel tempo senza una remunerazione che possa attenuare questa perdita.

Quanti soldi tenere sul conto corrente per ridurre al massimo i 3 costi

Quindi, quanti soldi tenere sul conto corrente? Non esiste una risposta univoca, dipende dalle tue esigenze e dalla tua situazione finanziaria. Tuttavia, una buona regola è quella di tenere sul conto solo la liquidità necessaria per le spese ordinarie nel breve periodo. Questa liquidità potrebbe essere una cifra pari a 3 o 4 volte le spese ordinarie mensili.

Per le spese ordinarie si intende il budget mensile per le bollette, la spesa per il cibo, il trasporto, il tempo libero e così via. Per esempio se le spese fisse mensili sono pari a 1.000 euro, allora dovremmo tenere sul conto almeno 3.000 euro. In più magari una piccola cifra, per esempio 1.000 euro per fare fronte a spese impreviste. Ovviamente questo è un esempio, ma il ragionamento può essere applicato a ogni situazione

Come impiegare il denaro in eccesso sul conto

Quindi alla luce di quanti scritto sopra, quanti soldi tenere sul conto corrente? Il meno possibile in base alle tue esigenze. Una risposta che potrebbe sorprendere perché in genere molti tendono a tenere più soldi possibili sul conto corrente per avere maggiore sicurezza. E poi perché pensano che il conto corrente sia la scelta più sicura. Ma come abbiamo letto sopra, non è esattamente così. Tenere troppi soldi sul conto corrente è un errore che può costarti caro.

Per gestire al meglio la tua liquidità, devi bilanciare le tue esigenze di sicurezza e flessibilità con quelle di rendimento e crescita. E allora come impiegare i soldi in eccesso? Sicuramente un professionista può darti una risposta adeguata che rispecchi le tue esigenze e gli obiettivi di investimento. Comunque i titoli di Stato, specialmente con durata residua breve, costituiscono una scelta abbastanza sicura.