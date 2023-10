Ecco quanto dovremo pagare in più, anche in autunno, per assicurazioni, benzina, trasporti, spesa, luce e gas. Però, si possono far quadrare i conti così 

Un report di Facile.it e Consumerismo No Profit traccia un quadro preciso sui rincari del 2023 per le famiglie degli italiani. Poche le buone notizie, con spese sempre maggiori che finiscono per far sballare ogni budget. Ecco quanto stiamo pagando in più per ogni settore e come fare per riuscire ad avanzare euro.

Sembra di vivere un incubo. Solo che non c’è la possibilità di risvegliarsi e mettersi tutto alle spalle. Quello dell’aumento dei prezzi dei beni è un problema reale, col quale le famiglie devono fare i conti, ogni giorno.

Il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha lanciato un patto antinflazione, con tanti prodotti calmierati su prodotti di largo consumo e alimentari. Misura fondamentale per sostenere la spesa delle famiglie. Dal 1° ottobre, infatti, molti prodotti hanno abbassato il prezzo o, almeno, calmierato, Sono quelli contraddistinti da un bollino tricolore. Quindi, per far quadrare i conti, uno dei modi è quello di comprare questi beni, con un risparmio che si aggira, in media, tra i 100 e i 150 euro, sulla spesa complessiva.

Ecco quanto dovremo pagare in più, anche in autunno, per ogni singola categoria

Ottimo, si dovrebbe commentare, soprattutto in relazione a un report di Facile.it e Consumerismo No Profit che dipinge un quadro terribile per le famiglie italiane. Partendo dalle assicurazioni auto che, nel 2023, costano il 26% in più del 2022. E le moto? Addirittura, il 41% in più.

Non parliamo della benzina. Il report stilato parla di un aumento del 21%, nella settimana 18-24 settembre, rispetto a dodici mesi fa. Quanto a luce e gas, apparentemente il segno è favorevole ai consumatori, ma perché nel 2022 aveva toccato quote impossibili. Purtroppo, sono annunciati rincari nell’ultimo trimestre 2023.

Il carrello della spesa è sempre più caro per una famiglia. Ecco di quanto

Il report di Facile.it e Consumerismo No Profit si è occupato anche del carrello della spesa. Ebbene, si stima una spesa media mensile di 480 euro per una famiglia. Ovvero, 5.760 euro all’anno che sono di 1.100 euro quella del 2022. Ecco perché l’iniziativa del Governo Meloni è fondamentale per le famiglie.

Volete fare un week-end di coppia, in autunno, in una città come Milano, Venezia, Firenze o Roma? Ecco quanto dovremo pagare in più, anche in autunno. La simulazione prevede tra trasporto in treno, ristoranti, albergo una spesa, per due giorni, di 740 euro (370 a testa). Ovvero, il 25% di quanto ci sarebbe costato nel 2022. Ecco che diventa fondamentale risparmiare. Usando tecniche fondamentali, come quella della regola delle 24 ore.