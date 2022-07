Pochissimi sanno che si possono perdere più chili ed eliminare la pancia grazie a un selfie per questo impensabile motivo

L’uso dei selfie potrebbe aiutare a dimagrire, a mandare via la pancia e a ridurre i chili di troppo e i cm in eccesso. Può sembrare incredibile ma è così e sempre più persone stanno ottenendo risultati in questo modo.

La nostra vita è sempre più sul web in particolare sui social. La maggior parte delle persone condivide su internet i suoi pensieri, le sue azioni, i suoi sentimenti. Molti celebrano le vittorie, alcuni confessano le sconfitte. Condividere i successi sul web potrebbe essere una motivazione in più per raggiungere i nostri obiettivi. Condividere una sfida in pubblico, e non solo con noi stessi, è un impegno in più a dimostrare di essere capaci di raggiungere quell’obiettivo.

Con questa logica è possibile anche raggiungere risultati insperati nella perdita di peso. Farsi un selfie alla settimana e vedere con i propri occhi i progressi nella riduzione della pancia è uno stimolo fortissimo nel proseguire nell’intento. Chi si fa un selfie alla settimana durante il periodo della dieta dimagrisce più in fretta. Uno studio dell’università spagnola di Alicante dimostra la validità di questo metodo.

Lo studio ha analizzato la condotta di 271 persone per 16 settimane. Ogni settimana ogni persona doveva farsi un selfie. Inoltre ogni settimana il paziente misurava l’indice di massa corporea, il rapporto tra girovita e fianchi, il peso. La ricerca ha dimostrato che vedere i risultati in foto è stato lo stimolo maggiore per tre partecipanti su 4 all’indagine. La foto è stata più motivante del vedere diminuire il peso sulla bilancia.

Pochissimi sanno che si possono perdere più chili semplicemente con una foto. Ma le comunità virtuali sul web dedicate alla perdita di peso si stanno moltiplicando. Su queste comunità non solo si scambiano consigli ma si condividono obiettivi di perdita di peso e si postano i selfie dei risultati ottenuti. La condivisione degli obiettivi motiva moltissimo al raggiungimento del traguardo.

Naturalmente per raggiungere un obiettivo di perdita di peso occorre porre in azione delle strategie efficaci. Una dieta ipocalorica è sicuramente un pilastro fondamentale della perdita di peso. L’altro elemento portante è il movimento. Per accelerare il dimagrimento occorre fare della regolare attività fisica. Un metodo di una personal trainer americana promette di far perdere pancia e peso con un programma di camminata in soli 31 giorni.

Questo programma è adatto a chi non ha mai fatto attività fisica. Iniziare a camminare è la forma più semplice e più immediata. Con questo metodo che alterna giorni di riposo a giorni di camminata leggera e pesante, si potrebbero ottenere ottimi risultati già dopo un mese.

