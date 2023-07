Dopo un lungo rialzo durato tutto il mese di giugno, le azioni Iveco Group hanno naturalmente invertito al ribasso registrando anche un pattern dalle importanti implicazioni ribassiste. Le prossime sedute, quindi, potrebbero mostrare un’accelerazione al ribasso come non se ne vedevano da mesi.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Sono tanti i punti di forza di Iveco Group, a partire dalla crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi che è particolarmente solida.

Anche per i multipli di mercato il prezzo è sottovalutato. Con un rapporto prezzo/utili a 12,76 per l’esercizio in corso e 8,76 per l’esercizio 2024, infatti, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno. Inoltre, il titolo è valutato in 2023 a 0,27 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

Allo stato attuale la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento attualmente stimato essere pari a circa il 25%.

Tra in punti deboli, invece, ce ne sono due potenzialmente importanti e dannosi. Date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra quelli con il più alto potenziale di crescita del fatturato. Inoltre, la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.

I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Le azioni Iveco Group hanno naturalmente invertito al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 7,974 €, in ribasso dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere raggiunto il punto di inversione con la più alta probabilità di successo (linea tratteggiata), le quotazioni hanno invertito al ribasso disegnando il pattern denominato Three Black Crows che ha forti implicazioni ribassiste. Al momento, quindi, la tendenza in corso è ribassista (linea continua) e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Una chiusura giornaliera superiore a 8,046 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

